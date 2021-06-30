5 إصابات في الركبة تبعد فايز عن العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ودع العين لاعبه المدافع الخلوق محمد فايز بعد مشوار عمره 14 موسماً كروياً قضاها مدافعاً عن الشعار البنفسجي، ووجدت تغريدة وداع اللاعب التي نشرها الحساب الرسمي للنادي بتويتر، تفاعلاً لافتاً من قبل جماهير العين التي وصفته بالوفي والمحب للشعار، وأكدت أنه كان أحد أفضل اللاعبين الذي ارتدوا شعار الفريق البنفسجي، حيث تميز بالروح القتالية والانضباط، والأخلاق العالية داخل وخارج الملعب، وشهد مع الزعيم بطولات وإنجازات كبيرة، فعلى المستوى الداخلي توج اللاعب بـ 11 بطولة محلية فضلاً عن وصوله لنهائي دوري أبطال آسيا، والإنجاز الأكبر نهائي كأس العالم للأندية 2018 الإمارات.

ولا شك أن الإصابات المتلاحقة التي ظل يتعرض لها اللاعب كانت سبباً رئيساً في رحيله من العين، حيث تعرّض للإصابة في الركبة 5 مرات من بينها مرتين في عام واحد وكانت الأولى في موسم 2009 - 2010 في مباراة الوحدة بالدوري، وأكدت الفحوصات إصابته بالغضروف، والرباط الصليبي، في آن واحد ليغيب لمدة 8 أشهر لتلقى العلاج والتأهيل البدني قبل العودة مرة أخرى.

الثانية والثالثة

بعد شفائه من الإصابة الأولى غادر فايز مع العين إلى المعسكر الإعدادي في النمسا وبعد العودة شارك في الدورة الودية الدولية الرباعية التي أقامها العين في رمضان 2010 وفي مباراة الشارقة بالجولة الثالثة من الدوري تعرض للإصابة بصورة مفاجئة ومرة أخرى أكدت الفحوصات الطبية إصابته في غضروف الركبة في مكان الإصابة القديمة نفسه، واستمرت الإصابات تطارده حيث أصيب في عام 2011 للمرة الثالثة في الركبة اليمنى وذلك خلال مباراة المنتخب الوطني مع نظيره العراقي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لألعاب لندن 2012، وغادر للعلاج في ألمانيا.

2013

في عام 2013 تعرّض للإصابة للمرة الرابعة بالرباط الصليبي، وأرجع الدكتور نيكولاس طبيب العين وقتها أسباب إصابة اللاعب إلى عامل وراثي، حيث سبق وتعرّض شقيقاه فوزي، وعبد العزيز فايز خلال فترة تواجدهما بالعين للإصابة في أوتار الركبة وسبق لوالدهم المدافع فايز سبيت، الذي لعب للعين في أواخر الستينيات وحتى الثمانينيات، أن تعرض هو الآخر للإصابة في غضروف الركبة.

الأخيرة

ظل اللاعب الخلوق في صراع مستمر مع الإصابة يكابد ألم الابتعاد عن كرة القدم في صبر، متسلحاً بإيمانه بالقضاء والقدر ومستعيناً بدعم زملائه ومحبيه، غير أن إصابته للمرة الخامسة كانت هي الأخيرة والتي قادت لخروجه من الفريق نهائياً وكان ذلك في عام 2019 حيث تعرض للإصابة في أوتار الركبة.

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