رسميا.. النصر يعسكر في مدينتي مرسيّة وأليكانتي الإسبانيتين

المصدر: دبي-عدنان الغربي

اختار النصر رسميا إقامة معسكره الصيفي على مرحلتين في مدينتي مرسية و أليكانتي الاسبانيتين خلال الشهر المقبل استعدادا للموسم الجديد، وتعرف المدينتين بطابعهما الإسلامي وطقسهما المعتدل خلال هذه الفترة، حيث تترواح درجة الحرارة حاليا بين 24 و26 درجة.

مُرسيّة واحدة من المدن التي بناها العرب المسلمون سنة 825 ميلادية في عهد عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية بالأندلس، وتقع جنوب شرق الأندلس على ضفاف نهر شقورة وتطل على البحر الأبيض المتوسط فيما تقع أليكانتي في شرق إسبانيا، وهي عاصمة مقاطعة لقنت (أليكانتي بالاسبانية) وتتبع منطقة فالنسيا وهي أيضاً ميناء تاريخي في البحر المتوسط، وعرفت باسم لقنت أو اللقنت أيام الحكم الإسلامي لها ويبلغ عدد سكانها اكثر من مليونين.

ويدشن النصر تحضيراته للموسم الجديد بعد غد، بالفحوصات الطبية للاعبين ثم تدريبات داخلية حتى موعد المعسكر.

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وكان النصر يفاضل بين أكثر من دولة أوروبية لاستضافة معسكر الفريق الأول من بين الدول الأكثر أماناً من الجائحة وذات انتشار محدود لها والمدرجة ضمن القائمة الخضراء، والتي تتميز بسهولة الحركة والتنقل في ظل القيود التي ما زالت تفرضها العديد من الدول حول العالم.

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