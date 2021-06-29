العروبة يستعير البحريني علي مدَن من الرفاع

المصدر: متابعة – محمد فضل

وافق الرفاع البحريني على إعارة لاعبه الدولي علي مدن " 25 عاماً " لفريق العروبة الصاعد حديثاً لدوري الخليج العربي ليكون المحترف الأول في صفوف بطل دوري الدرجة الاولى في نسختها الأخيرة.

وزف مدرب الرفاع الكوتش على عاشور لجماهير العروبة خبر انتقال اللاعب علي مدن والذي تم بموافقة ودعم الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة رئيس نادي الرفاع والذي وافق على انتقال اللاعب للعروبة الاماراتي.

وأشار عاشور الى ان اللاعب مدن يعتبر من أفضل اللاعبين في الفريق وسجل في الدوري 7 أهداف في الموسم الماضي وراح نفتقده خلال الموسم المقبل ولكن والحديث لمدرب الذي قال إن دائماً الرفاع بمن حضر

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