يورونيوز : دبي واحدة من أكثر المدن لياقة في العالم

المصدر: دبي-البيان الرياضي

بثت قناة يورو نيوز الاخبارية العالمية تقريراً مفصّلاً عن الرياضة في دبي استعرضت خلاله مكانة دانة الدنيا كواحدة من أكثر المدن لياقة في العالم بفضل عدد الصالات الرياضية ومرافق التدريب والفعاليات الرياضية المميزة والمبادرات الرياضية المتنوعة على مدار العام أبرزها تحدي دبي للياقة.

وتضمن التقرير لقاءً مع سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، تحدث خلاله عن الامكانات الكبيرة، التي تمتلكها دبي لتكون واجهة رياضية عالمية، ضمن مختلف أنواع الرياضات البرية والبحرية والصحراوية والجوية والثلجية، إضافة لاستضافتها لأكبر واهم الأحداث الرياضية على مستوى العالم، ولكونها مثال يحتذى به في التعامل مع جائحة كوفيد 19 في مختلف الجوانب ومنها الجانب الرياضي.



كما أشادت القناة في التقرير بالبرامج والمبادرات الرياضية التي أطلقتها دبي والتي تشجع كافة أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني طوال العام، ومن بينها تحدي دبي للياقة الذي يشجع جميع السكان على ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا لمدة 30 يوم، واستعرض التقرير نسبة الزيادة في عدد ممارسي الرياضة في دبي منذ بداية الجائحة التي وصلت إلى 95% بفضل التسهيلات التي وفرتها دبي لمنظمي الفعاليات الرياضية وللأندية والصالات الرياضية مع الضوابط والإجراءات الاحترازية المحكمة التي ساهمت في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وتحظى الفعاليات الرياضية التي ينظّمها مجلس دبي الرياضي باهتمام إعلامي عالمي حيث تحرص القنوات التلفزيونية العالمية على تغطيتها وبثها إلى الملايين من متابعيها في جميع أنحاء العالم.

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