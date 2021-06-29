6 غادروا و4 على باب الخروج من العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

لا يزال مستقبل 4 من كبار لاعبي العين مجهولاً فيما يخص استمرارهم مع الفريق بالموسم الجديد، وذلك بعد تأكيدات مصدر وثيق الصلة أن النادي بصدد تجديد دماء الفريق ودعمه بعدد من اللاعبين الجدد فضلاً عن الاستعانة بالشباب لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

وحتى الآن غادر كشوفات العين 6 لاعبين وهم اليابانيان شيوتاني، وناكاجيما، ومحمد فايز، وفهد حديد المنتقل إلى نادي خورفكان، بالإضافة إلى اللاعبين الشابين سعود العبري، وعبدالله سمير، المنتقلين إلى نادي حتا، فيما تحوم الشكوك حول بقاء كل من العنزي وإسماعيل أحمد، وويلسون ادواردو، إلى جانب محمد أحمد في غضون الفترة القليلة المقبلة، في حين تضاربت أنباء عن انتقال المدافع محمد أحمد، إلى أحد الأندية بصفة الإعارة، وكذلك لاعب متوسط الميدان محمد عبد الرحمن، غير أن مصادر مقربة أكدت بقاءه حتى نهاية عقده، وهو ما لم يتسن التأكد منه رسمياً من مسؤولي النادي.

مستوى

في حال خروج العنزي وإسماعيل ومحمد أحمد، يتبقى في خط الدفاع من العناصر التي شاركت بصفة أساسية في المواسم الأخيرة كل من محمد شاكر، وسعيد جمعة، وسالم عبدالله، والبرازيليان رفائيل أنطونيو، وأريك دي مينيزيس، غير أن المستوى الذي ظهر به الأخيران في الموسم الماضي لم يكن بقدر طموحات وتطلعات العيناوية، وهو ما أثار الشك في استمرارهما مع الفريق الأول على الأقل، وبهذه الوضعية يصبح العين في حاجة إلى قلب دفاع، فيما أكدت تقارير إخبارية أن النادي يجري مفاوضات لأجل التعاقد مع مدافع بني ياس حسن المحرمي.

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