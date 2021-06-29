إجازات نجوم شباب الأهلي سياحة داخلية وخارجية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تنوعت طرائق وأماكن قضاء الإجازة لدى لاعبي شباب الأهلي، بعد نهاية موسم طويل لعب فيه الفريق 44 مباراة ما بين المسابقات المحلية ودوري أبطال آسيا، وتمكن الفريق من الفوز بثلاثة ألقاب، وهي كأس سوبر الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وفور نهاية الموسم، بدأ اللاعبون وخاصة غير الدوليين منهم، إجازتهم السنوية، ومنهم من سافر فوراً إلى أوروبا مع عودة جزئية للحياة الطبيعية في العالم بعد القيود المشددة التي كانت مفروضة العام الماضي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مثل عادل وجدان، الذي يلعب في فئة مواليد الدولة، ويحمل الجنسية اليمنية، إلى جانب جنسية أوروبية.

تواصل

وفضل مجموعة من اللاعبين تقسيم فترة الإجازة على فترتين، أنهوا الفترة الأولى منها داخل الدولة، وظهروا عبر حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يقضون أوقاتاً ممتعة، ثم سافروا منذ أيام لقضاء النصف الثاني من الإجازة خارج الدولة، ومنهم سالمين خميس وسعيد أحمد، اللذان تربطهما علاقة صداقة قوية خارج الملعب.

صالات تدريب

وقضى عدد من اللاعبين إجازتهم داخل صالات التدريب بالدولة، مع التزامهم برامج تدريبية بعد فترة إصابة طويلة، ومنهم عمر عبدالرحمن «عموري»، الذي جدد عقده منذ أيام مدة موسمين مع شباب الأهلي، ووليد حسين، الذي نشر تغريدة على حسابه الشخصي في «تويتر»، وهو يحمل كؤوس الموسم الماضي في سيارته، وعلق عليها بأنه سيشتاق لها حتى الموسم المقبل، في إشارة إلى سعي فريقه القوي للحفاظ على الألقاب الثلاثة.

وسافر عدد من لاعبي شباب الأهلي الدوليين إلى خارج الدولة، لقضاء إجازة قصيرة قبل بداية الموسم، وخاصة أنهم بدؤوا الراحة متأخرين، بعد نهاية مشوار منتخبنا في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية، وصعوده إلى المرحلة الثالثة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ليطير وليد عباس، إلى جزيرة ميكونوس اليونانية، ويظهر ماجد حسن في شوارع العاصمة الإنجليزية لندن مع بعض أصدقائه، ويصطحب محمد جمعة «بيليه»، عائلته إلى روسيا.

فيديوهات

من ناحية أخرى، ظهر الأرجنتيني كارتابيا في فيديوهات قصيرة، وهو يجري تدريبات خاصة استعداداً للموسم الجديد، الذي لم يحدد بعد النادي الذي سيرتدي شعاره، مع توجه شباب الأهلي إلى عدم تجديد إعارته أو شراء عقده، وفي أحد الفيديوهات، ظهر وهو يجري بسرعة عالية داخل ملعب للكرة، ونفى في تغريدة تالية على حسابه الشخصي، ما تردد عن إصابته بالكاحل، ورفضه إجراء جراحة لعلاج تلك الإصابة، وأكد أنه غير مصاب ولا يحتاج أي جراحة.

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