الفردان لاعب حرّ خلال 24 ساعة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

اقترب حبيب الفردان لاعب النصر من التوقيع لأحد أندية دوري الخليج العربي في صفقة انتقال حرّ بعدما وصلت المفاوضات بينه وبين العميد إلى طريق مسدود، في الوقت الذي سيصبح فيه اللاعب حرّاً خلال 24 ساعة مقبلة بما أن عقده ينتهي بشكل رسمي بنهاية الشهر الجاري. وكان النصر قدّم عرضاً رسمياً لحبيب الفردان لتجديد عقده لفترة إضافية وبالرغم من دخول العقد السابق فترة آخر 6 أشهر ثم ساعاته الأخيرة لم ينجح الطرفان في الوصول إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وأكد حبيب الفردان تمسكه بالبقاء في الفريق ويتمنى الاستمرار في قلعة العميد التي يعتبرها بيته الثاني وقضى بها سنوات طويلة من مشواره الكروي. وأوضح الفردان أنه راض لمسيرته مع الفريق التي امتدت على فترتين من 2008 إلى 2014 قبل الانتقال إلى شباب الأهلي ثم العودة من جديد في 2018 حتى الآن، مؤكداً ارتباطه القوي بالنصر ورغبته في البقاء ولكن تبقى الكلمة الأخيرة للإدارة.

وكشف الفردان عن تلقيه بعض العروض من أندية دوري الخليج العربي وأنه سيحسم موقفه خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا اعتزازه بالفترة التي قضاها في النصر والتي قدم فيها كل جهوده من اجل تحقيق أهداف الفريق وطموحاته. وشارك الفردان في 23 مباراة مع النصر في مختلف المسابقات في الموسم المنتهي منها 18 في دوري الخليج العربي وسجل خلالها 3 أهداف،ويعد أحد اللاعبين المهمين في العميد رغم عدم مشاركته بشكل مستمر.

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