4 وديات تجهز الوصل للموسم الجديد

المصدر: دبي - علي شدهان

وضع الجهاز الفني لفريق الوصل الأول لكرة القدم بقيادة البرازيلي اودير هيلمان، 4 مباريات ودية في برنامج تجهيز الفهود للموسم الجديد الذي ينطلق 19 أغسطس، ويتطلع فيه الوصلاوية إلى أن يكون مختلفاً نتيجة وأداء، مقارنة مع المحصلة النهائية في الموسم الماضي.

الوديات الأربع

وحسب البرنامج المعد، فإن الوصل يخوض ودياته الأربع أيام 24 و29 يوليو المقبل، و5 و12 أغسطس أمام الاتحاد السعودي والرفاع البحريني، وفريقين آخرين لم يتم تحديد هويتهما بشكل نهائي.

معسكر داخلي

وانطلق برنامج إعداد الوصل للموسم الجديد أمس الأحد بإجراء الفحوصات الطبية المعتادة، والتي من المقرر الانتهاء منها 3 المقبل، على أن تبدأ التدريبات الفعلية 4 يوليو في معقل الفهود بدبي، ضمن معسكر داخلي يقام في دبي.

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