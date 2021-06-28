الشارقة يبدأ إعداده للموسم بالفحوص الطبية

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم)

دشن الفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم إعداده للموسم الرياضي 2021 - 2022 بإجراء الفحوص الطبية الروتينية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم وفريق تحت 21 سنة، وذلك لتجهيز الملفات الطبية وتحديد اللياقة الصحية لممارسة كرة القدم استعداداً لتجمع اللاعبين المقرر له في الرابع من يوليو المقبل، وأجرى اللاعبون الفحوص في مستشفى الجامعة بالشارقة الراعي الطبي للنادي.

وتمتد هذه الشراكة للموسم الثاني إذ يجري فيها لاعبو الفريق الأول الفحوص الطبية بناء على الاتفاق بين النادي والمؤسسة الطبية والتعليمية الرائدة في الإمارة، إذ أشاد المشرف الطبي لشركة كرة القدم د. محمد البديوي بالإمكانات والتسهيلات التي قدمها المسؤولون بالمستشفى وقال: «نجد كل تعاون ودعم من قبل المسؤولين في مستشفى الجامعة، وعلى جميع المستويات ».

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