السنغال بطل «ودية» الكرة الشاطئية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تُوج منتخب السنغال بكأس البطولة الدولية الودية لكرة القدم الشاطئية التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بمشاركة منتخبات الإمارات وعُمان والسنغال وذلك في إطار استعدادات المنتخبات الثلاثة للمشاركة في نهائيات كأس العالم بروسيا في أغسطس المقبل.

وجاء تتويج منتخب السنغال بعد فوزه أمس على منتخبنا بضربات الجزاء الترجيحية وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1 - 1 ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، بينما حل منتخب عُمان ثانياً برصيد 4 نقاط ومنتخبنا ثالثاً برصيد 3 نقاط.

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