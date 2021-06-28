مادس: الجزيرة أمام مسؤولية كبيرة

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

أكد الدنماركي مادس ديفيدسون المدير الرياضي لنادي الجزيرة أن فوز «فخر أبوظبي» بلقب دوري الخليج العربي ضاعف من مسؤوليته ووضعه أمام تحدٍ كبير قبل انطلاق الموسم الجديد، مشيراً إلى أهمية مواصلة الأداء الجيد وبلوغ منصات التتويج للتأكيد أن الفوز بالدوري لم يحدث بالصدفة، وقال مادس: لابد من المنافسة القوية على كل الألقاب في المنافسات المقبلة لإثبات أننا فريق قوي وأن ما وصلنا إليه كان نتيجة استراتيجية واضحة وعمل مستمر وحصاد تخطيط وليس صدفة.

واعترف مادس بأن الموسم الحالي سيكون أصعب على فريقه وجميع أندية الدوري بسبب ضغط المباريات والمشاركة في البطولة الآسيوية ما يجعل الفريق يخوض عدداً أكبر من المباريات مقارنة بالموسم المنصرم، وأكد المدير الرياضي لنادي الجزيرة أن «الآسيوية» تعتبر فرصة جيدة أمام اللاعبين الصغار للاحتكاك القوي والاستفادة من بطولة كبيرة، مشيراً إلى أن متوسط أعمار لاعبيه يتراوح بين 23 و24 عاماً، وأن «الآسيوية» تتطلب خبرة أكبر تتناسب مع اللاعبين الذي وصلوا إلى 26 حتى 29 عاماً، ذاكراً أنه يعتبر أن المشاركة ستكون مفيدة جداً .

وشدد مادس على أن فريقه سيواصل بالأسلوب نفسه الذي اعتمد عليه أخيراً، وأضاف: النادي يعمل بخطة واضحة وكل شيء يتم وفق استراتيجية تستهدف التطور، لذلك تم تحديد أسلوب اللعب الذي لن يتغير بتغيير الأسماء والمدربين، مع أهمية تطوير المستوى، لقد قدمنا كرة قدم جميلة أخيراً لكننا ما زلنا نمتلك مساحة كبيرة لتقديم الأفضل.

وأكد ديفيدسون مواصلة النادي أيضاً الاعتماد على اللاعبين صغار السن من أبناء الأكاديمية، مشيراً إلى وجود مجموعة كبيرة منهم حالياً مع الفريق الأول.

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