لاعبون في دورينا.. «نجوم» إعلانات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أصبح عالم الإعلانات يستهوي نجوم دوري الخليج العربي، حيث اقتحم العديد منهم هذا العالم الذي يعدّ أحد أبرز مصادر الدخل للرياضيين في العالم وتحوّل التنافس بينهم من المستطيل الأخضر إلى العالم الافتراضي في زيادة عدد المتابعين لحساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لكسب ثقة شركات الإعلانات.

وبات بعض لاعبي دورينا وجوهاً إعلانية معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«انستغرام» لترويج منتوجات وخدمات متنوعة تشمل قطاع الاتصالات والأجهزة الإلكترونية والسيارات الفاخرة والمطاعم والأزياء الرياضة وغيرها.

ويعدّ محمود خميس لاعب منتخبنا الوطني والنصر أحد أبرز نجوم الإعلانات على حسابه في «انستغرام» الذي يتابعه 124 ألف شخص ويحظى برعاية شركتي تغذية رياضية، خصوصاً أن اسمه ارتبط بـ«الجسم الرياضي الرشيق» وعرف بعشقه للياقة البدنية.

ويقوم محمود خميس من حين لآخر بالترويج لمنتوجات هاتين الشركتين وكذلك لسيارات فاخرة وأحدث صيحات الموضة في عالم الأزياء.

وأكد لاعب منتخبنا الوطني أن اقتحامه عالم الإعلانات لم يكن مخططاً له بل عن طريق الصدفة بعد اختياره من قبل إحدى الشركات للترويج لعلامة تجارية، ثم تتالت العروض المرتبطة بإعلانات الموضة والأزياء، وبما أنه يتبع أسلوب حياة رياضي وصحي تم اختياره من شركتي تغذية رياضية للترويج لمنتجات التغذية الرياضية.

حرص

وشدد محمود خميس على حرصه أن تكون الإعلانات التي يظهر فيها تتماشى مع أسلوب حياته الرياضي وأنه مقتنع تماماً من جودة تلك المنتجات التي استفاد منها في نظامه الغذائي حتى ينقل تجربته إلى أشخاص آخرين، وقال: أنا مقتنع بجودة تلك المنتجات، وأحرص أن يستفيد منها غيري من المتابعين سواء أكانوا رياضيين محترفين أم أشخاصاً عاديين يبحثون عن نظام غذائي صحي.

وأوضح محمود خميس أن اعتماد الشركات في ترويج منتجاتها على حسابات اللاعبين يضمن لها الانتشار والنجاح أكثر من الطريقة الكلاسيكية التي تعتمد على بثّ أو نشر مادة إعلانية عبر وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن الإعلانات تشكل مصدر دخل إضافياً للاعبين.

وبالإضافة إلى محمود خميس، خاض عدد آخر من نجوم دورينا تجربة الإعلانات ومنهم زميله في النصر ضياء سبع الذي ظهر معه في فيديو ترويجي لسيارة فاخرة، كما نشر سبع مجموعة صور وفيديوهات على حسابه وهو يستمتع بقيادة هذه السيارة في قلب دبي.

شهرة

من جهته، يعدّ اليمني عادل جمال لاعب نادي العين والشارقة وخورفكان سابقاً أحد الوجوه الإعلانية المعروفة، حيث يقوم بالترويج للعديد من المنتجات وخدمات الاتصالات والعيادات الخاصة، والطريف في الموضوع أن شهرته في عالم الإعلانات تجاوزت شهرته في عالم الساحرة المستديرة.

وانضم علي صالح لاعب منتخبنا الوطني ونجم الوصل الواعد إلى عالم الإعلانات من خلال الترويج لماركة ملابس عالمية مشهورة على حسابه في «انستغرام».

وتم اختيار علي صالح للترويج لهذه العلامة التجارية العالمية في الإمارات لكونه يمثل الفئة المستهدفة من العملاء«الشباب»، ونشر لاعب الوصل فيديو على حسابه في «انستغرام» وهو يرتدي ملابس شبابية ورسالة قال فيها: «حين أسمع كلمة دبي، أول ما أفكر به هو الوطن، المكان الذي نشأت به، المكان الذي كان له تأثير كبير على حياتي، أن تكون وجه كرة القدم الإماراتية، إنه بالتأكيد شرف كبير، ولكنه أيضاً يعتبر تواضعاً في الوقت نفسه، فأنت تعلم أن الجميع ينظر إليك، عليّ فقط أن أكون قدوة جيدة لهم وآمل حقاً أنني أقوم بذلك، بالنهاية أحاول أن أكون على طبيعتي».

كما شارك ريان يسلم لاعب العين في حملة إعلانية لشركة تكنولوجيا اتصالات متخصصة في صناعة الهواتف الذكية وملحقات الهواتف والبرامج وخدمات الإنترنت للإعلان عن آخر ابتكاراتها.

ترويج

وظهر وليد عباس لاعب منتخبنا الوطني وشباب الأهلي في فيديو ترويجي لأحد مراكز العلاج الطبيعي، فيما اختارت إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأزياء الرياضية عمر عبد الرحمن (عموري) الذي يحظى حسابه في انسغرام بـ1.3 مليون متابع للترويج لمنتجاتها.

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