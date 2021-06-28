النصر يختار إسبانيا لمعسكره الصيفي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

اختار النصر إسبانيا لاستضافة معسكر الفريق الأول لكرة القدم، الذي ينطلق خلال الأسبوع الثاني من الشهر المقبل ويستمرّ لمدة 3 أسابيع سيركز خلالها المدرب الأرجنتيني رامون دياز على الجانب البدني بعد الراحة الطويلة التي ركن لها الفريق والتي امتدت 46 يوماً من آخر مباراة خاضها النصر أمام شباب الأهلي في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وأوفدت شركة الكرة بنادي النصر، صلاح جلال، مدير الفريق الأول لكرة القدم، إلى إسبانيا، أول من أمس، لاستكمال الترتيبات النهائية لسفر البعثة خلال الأسبوعين المقبلين، وتحديد مكان الإقامة والتدريبات.

ومن المتوقع أن تحتضن جزيرة إيبيزا الإسبانية كامل فترة المعسكر . ويدشّن النصر تحضيراته للموسم الجديد، الخميس المقبل، بالفحوصات الطبية .

3 مراحل

وتمتد فترة تحضيرات العميد على 3 مراحل تقام الأولى في دبي وتبدأ من التجمع الداخلي والفحوصات الطبية حتى موعد السفر إلى إسبانيا ثم مرحلة المعسكر الذي سيشهد نسقاً تصاعدياً في تدريبات اللياقة بحصص مران صباحية ومسائية وبعض التجارب الودية قبل العودة واستئناف التحضيرات في دبي حتى انطلاق الموسم 19 أغسطس المقبل.

وكان النصر يفاضل بين أكثر من دولة أوروبية لاستضافة معسكر الفريق الأول من بين الدول الأكثر أماناً من الجائحة وذات انتشار محدود لها والمدرجة ضمن القائمة الخضراء، والتي تتميز بسهولة الحركة والتنقل في ظل القيود التي ما زالت تفرضها العديد من الدول حول العالم.

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