اجتماع ناجح لعمومية رابطة المحترفين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، أمس، اجتماعاً ناجحاً للجمعية العمومية العادية للموسم الرياضي 2020-2021، برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وحضور ممثلي الأندية المحترفة 14، وأعضاء مجلس إدارة الرابطة، ووليد الحوسني المدير التنفيذي، وأقيم الاجتماع بتقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19».

وسبق الاجتماع، عرض فيديو وجهت عبره الرابطة رسالة تقدير وعرفان للأندية المحترفة على مجهوداتهم على مدار الموسم، والتي تكللت بنجاح المسابقات من مختلف النواحي، وتجاوز جميع التحديات في موسم استثنائي للكرة الإماراتية والعالمية.

وألقى عبد الله ناصر الجنيبي، كلمة جاء فيها: «يسعدنا أن نلتقي معكم في اجتماع الجمعية العمومية العادي لموسم 2020-2021، وباسمكم جميعاً، نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى قيادتنا الرشيدة التي كان لها الفضل الرئيسي في إنجاح هذا الموسم من دعم وتوجيه وتوفير كل السبل التي مكنتنا من إنهاء هذا الموسم بأفضل طريقة ممكنة».

وأضاف: «هذا الدعم كان له عظيم الأثر بتجاوز الكثير من التحديات التي واجهت دوريات العالم بشكل كبير، ولله الحمد استطعنا في الإمارات أن نكمل الموسم، ليس هذا فحسب، بل ونستضيف العديد من الفعاليات والأندية والمسؤولين الرياضيين، وأن تكون الإمارات فعلاً هي الجهة التي تستضيف كافة الأحداث خلال هذه الفترة، الأمر الذي يدل دليل على نجاح منظومة العمل ككل».

شكر

وتابع: «أتقدم باسمي وباسم إخواني أعضاء مجلس إدارة رابطة المحترفين، بالشكر لكم أنتم كأندية أعضاء الرابطة، فبفضل التزامكم بالإجراءات، وتطبيق كل المعايير، استطعنا إنهاء الموسم بشكل مميز، والشكر موصول إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وإخواني أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، على تعاونهم وتواصلهم المستمر في إنجاح الموسم الماضي».

واختتم الجنيبي قائلاً: «نوجه في الختام رسالة تقدير لخط دفاعنا الأول والمتطوعين وكل العاملين الذين كانوا لا يألون جهداً حتى ينعم جميع المواطنين والمقيمين بالرخاء والراحة والأمان، وكذلك لشركائنا الاستراتيجيين في رابطة المحترفين وكل من ساهم في إنجاح الموسم، ونرحب بفريقي العروبة والإمارات، وصعودهما إلى المحترفين، كما نتمنى التوفيق لناديي الفجيرة وحتا اللذين ودّعا دوري الخليج العربي، ونأمل أن يكون الموسم المقبل خيراً علينا جميعاً، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق في الإعداد للموسم المقبل».

تعيين

وتواصل اجتماع الجمعية العمومية للمحترفين، بالتصديق على محضر الاجتماع السابق، وتعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة محضر الاجتماع، حيث تم تكليف كل من خالد سعيد النقبي المدير التنفيذي لشركة اتحاد كلباء لكرة القدم، وعلي يوسف الحمادي المدير التنفيذي لشركة الجزيرة لكرة القدم، ومحمد علي عامر عضو مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة الوصل لكرة القدم.

ثم عرض المدير التنفيذي للرابطة، تقرير إنجاز ومتابعة قرارات الجمعية العمومية العادي لعام 2020، وقدم عرضاً مفصلاً حول تقرير النشاط لموسم 2020-2021، وتضمن ما تم إنجازه خلال الموسم الماضي في مختلف المجالات الفنية، التنظيمية، التسويقية والإدارية.

كما تمت المصادقة على تعيين شركة «ديلويت أند توش»، بصفة مدقق خارجي مستقل، لتقوم بمهمة تدقيق البيانات المالية للرابطة للسنة المنتهية في 30 يونيو 2021، وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة، واختتمت الجمعية العمومية بمناقشة مقترحات الأندية وشهد الاجتماع مشاركة فعّالة من ممثلي الأندية.

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