الوحدة يدشن إعداده للموسم الجديد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

دشن الوحدة إعداده للموسم الجديد 2021-2022، مساء أمس، ليكون أول فرق الدولة إطلاقاً لصافرة بداية التحضيرات التي جاءت عبر تدريبات خاصة في الصالة الرياضية بحضور راشد الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي، وخالد الهنائي العضو المنتدب، وفهد مسعود عضو شركة كرة القدم، وعبد السلام جمعة مشرف الفريق.

ونقلت إدارة النادي التي تابعت التدريب تحيات سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي للاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري، وتأكيد دعم سموه خلال فتر الإعداد.

وأشارت إدارة الوحدة خلال مخاطبتها للاعبين إلى أهمية مرحلة الإعداد الحالية وما تتطلبه من جهد كبير لتلبية تطلعات القيادة العليا للنادي باعتلاء منصات التتويج.

وتتواصل تدريبات "أصحاب السعادة" ضمن المرحلة الأولى في أبوظبي إلى حين المغادرة إلى المعسكر الخارجي المحدد له النمسا في الفترة من 5 يوليو المقبل حتى 25 منه.

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