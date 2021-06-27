العين يودّع محمد فايز

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

ودع العين المدافع محمد فايز، ليصبح رسمياً خارج حسابات الفريق الأول، كثاني لاعب يرحل من كشوفات الفريق البنفسجي بعد الياباني شيوتاني الذي ودعه النادي هذا الشهر، وغرد الموقع الرسمي للنادي على حسابه بتويتر مودعاً اللاعب المدافع فايز ومتمنياً له التوفيق في المستقبل، قبل أن يقوم بإزالة صورته من قائمة الفريق الأول.

وعبّر اللاعب عن شكره وتقديره لإدارة نادي العين وجماهيره والعاملين بالنادي، مؤكداً أنه قضى أجمل فترات مشواره مع الكرة مدافعاً عن شعار العين محققاً معه إنجازات كبيرة في جميع البطولات الداخلية.

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