58 %: 19 أغسطس موعد مناسب لانطلاق موسم «المحترفين»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

حددت رابطة المحترفين لكرة القدم يوم 19 أغسطس المقبل، موعداً لانطلاقة الموسم الجديد 2021 - 2022، الذي يشمل دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، وكأس سوبر الخليج العربي، ودوري تحت 21 عاماً، وهو الموعد الذي اعتبرته نسبة 58% من إجمالي المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي، موعداً مناسباً، مقابل 42% رأوا أنه موعد غير مناسب لبدء الموسم المقبل.

ورأت نسبة 58% مقابل 42% أيضاً، من المشاركين في التصويت عبر موقع «البيان»، أن موعد انطلاقة الموسم الجديد مناسب للأندية واللاعبين،، وجاءت نسبة المؤيدين للموعد الجديد 57% مقابل 43%، من المشاركين بالتصويت عبر حساب «البيان الرياضي» على «تويتر»، مع الإشارة إلى أن قرار الرابطة، اتخذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ودعماً لمسيرة منتخبنا الوطني لكرة القدم في التصفيات الحاسمة الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ووفق طلب إدارة منتخبنا الوطني الأول، وعقب سلسلة اجتماعات تنسيقية عقدتها إدارة المسابقات والعمليات في الرابطة مع ممثلي إدارتي المنتخبات والمسابقات في اتحاد الإمارات لكرة القدم.

من جانبه، رأى المدرب الوطني محمد جالبوت مدرب العربي، أن الموعد المحدد لانطلاقة الموسم الجديد، غير مناسب للأندية واللاعبين، ولكن المصلحة العامة تلزم الجميع الاستجابة للقرار، والعمل على إكمال الجاهزية قبل الموعد المحدد، لأن المطلوب من الجميع مساندة منتخبنا الوطني الأول لتحقيق حلم طال انتظاره، وهو التأهل إلى كأس العالم 2022.

وقال جالبوت: «لن تكون ظروف الطقس مناسبة للعب مباريات رسمية قوية في الموعد المحدد من قبل رابطة المحترفين، خصوصاً إذا تم البدء مبكراً بمباريات دوري الخليج العربي، لأن اللاعبين يحتاجون إلى فترة تحضير داخل الدولة، قبل بدء المسابقات الرسمية، وبعد نهاية المعسكرات الخارجية المنتظر أن تخضع لها أغلب أندية الدولة».

واختتم مدرب نادي العربي، قائلاً: «لدينا موسم مقبل طويل وصعب، ويجب أن تضع الرابطة في اعتبارها إمكانية تأجيل بعض المباريات، في ظل ظروف كورونا التي لا تزال تسود العالم، وهناك احتمالية ظهور حالات إيجابية خلال المعسكرات الخارجية، ما يعني وضع الفريق كاملاً في الحجر الطبي لدى العودة إلى الدولة، وبالتالي تأخير انطلاقة الفريق، وهي من الأمور الاضطرارية التي يجب وضعها في الاعتبار».

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