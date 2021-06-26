بني ياس يعسكر محلياً ويكتفي بصفقة واحدة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أمن بني ياس على انطلاق إعداده في الخامس من يوليو المقبل، مع إقامة معسكر إعدادي محلي في الفجيرة تأهباً للموسم الجديد، كما قرر النادي الاكتفاء بالتعاقد مع مهاجم أجنبي ليحل في خانة البرازيلي جواو بيدرو الذي انتهت فترة إعارته من الظفرة بنهاية الموسم واختار الرحيل إلى الوحدة، ليكمل الوافد الجديد الذي سيقع عليه الاختيار عقد الأجانب بجانب الثلاثي ساشا ايفكو، نيكولاس خمينيز، غاستون سواريز الذين جدد النادي عقودهم أخيراً في صفقات ناجحة.

وقال أحمد الجابري عضو مجلس شركة كرة القدم بالنادي أن الموسم الجديد سيكون ضاغطاً في مبارياته بسبب المشاركات المتعددة مع حضور «السماوي» في البطولة الآسيوية، وأن ذلك جعل ناديه يتجه إلى المعسكر المحلي مع بداية الإعداد في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، مشيراً إلى أن فريقه سيعمل على الاستفادة القصوى من مرحلة الإعداد حتى يحافظ على المستوى الذي قدمه في الموسم المنصرم وينافس في البطولات المحلية بقوة ويقدم مستوى مشرفاً في البطولة الآسيوية.

خيارات

وعن ملف التعاقدات قال الجابري: إن النادي يعمل على التعاقد مع مهاجم أجنبي في خانة جواو بيدرو لإكمال ملف الأجانب بجانب الثلاثي المستقر مع الفريق، وأضاف: لدينا عدد من الخيارات لكننا لا نريد الاستعجال لأهمية التعاقد مع لاعب يتمكن من تقديم الإضافة المطلوبة، وبعد دراسة الخيارات المطروحة سنتعاقد مع الأنسب والأفضل.

وأكد الجابري تقديره للبرازيلي جواو بيدرو الذي حقق نجاحاً كبيراً مع الفريق في الموسم المنتهي، لكنه قال إنهم لا يبحثون عن مهاجم يعوضه أو يشبهه، وأضاف: نريد التعاقد مع مهاجم متميز دون التفكير في المستوى الذي قدمه جواو بيدرو، لأننا في بني ياس نعتمد على المنظومة الجماعية وليس على أداء لاعب بعينه أو قدراته الفنية، المهم لدينا أن يكمل اللاعب النقص وينسجم مع المنظومة.

التجديد مع عامر

وأشار الجابري إلى عدم وجود اتجاه للتعاقد مع لاعب مواطن بخلاف عامر عبد الرحمن الذي عرض النادي عليه تجديد تعاقده مع منح الثقة للعناصر المقيدة بكشوفات الفريق، وقال الجابري: لدينا فريق نثق فيه كثيراً وعناصر صغيرة السن وبدائل في كل خطوط اللعب، صحيح أننا خسرنا جهود سلطان الشامسي لكن خسارته لن تؤثر على «السماوي» في وجود لاعبين إكفاء يغطون رحيله.

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