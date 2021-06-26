«الأبيض» يلاقي المغرب بشعار الفوز فقط في كأس العرب للشباب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يلتقي منتخبنا الوطني للشباب مع نظيره منتخب المغرب، على ملعب استاد القاهرة الدولي في التاسعة من مساء اليوم، بتوقيت الإمارات، في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثانية من كأس العرب للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة، والمقامة حالياً في مصر.



ويحتاج منتخبنا الوطني للشباب، إلى الفوز بأي نتيجة اليوم، للتأهل إلى الدور التالي، لتجنب الابتعاد عن حسابات الصعود، بعد خسارته من منتخب طاجيكستان (2-3) يوم الأربعاء الماضي، على ملعب استاد المقاولون العرب، في الجولة الثانية.



ترقب



وينتظر «أبيض الشباب» إذا تعادل أو خسر اليوم، نتيجة المباراة الثانية في الجولة نفسها، والتي ستقام في نفس التوقيت على ملعب استاد المقاولون العرب، وتجمع منتخبي طاجيكستان وجيبوتي، والمتوقع أن تحقق فيها طاجيكستان، فوزاً سهلاً، على ضوء نتائج ومستوى جيبوتي في الجولتين الأولى والثانية.



وتسببت خسارة الأربعاء الماضي، في تراجع منتخبنا الوطني من الصدارة إلى المركز الثاني، بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط، ولعب فارق الأهداف الكبير لصالح «أبيض الشباب»، لتحل طاجيكستان ثالثاً برصيد 3 نقاط، فيما صعدت المغرب إلى الصدارة برصيد 6 نقاط، وحلت جيبوتي رابعاً بدون نقاط.



وكانت الجولة الأولى للمجموعة الثانية من كأس العرب للشباب، قد شهدت فوز منتخبنا على جيبوتي بثمانية أهداف نظيفة، والمغرب على طاجيكستان 6-1، وفازت المغرب أيضاً برباعية نظيفة، على جيبوتي الأربعاء الماضي، في الجولة الثانية.



كما تلتقي اليوم، الجزائر مع النيجر ومصر مع موريتانيا في السادسة مساءً، بتوقيت الإمارات، ضمن المجموعة الأولى، والتي تتصدرها مصر برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الجزائر بالمركز الثاني، و5 نقاط عن كل من موريتانيا والنيجر في المركزين الثالث والرابع.

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