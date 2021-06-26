«المحترفين» تعتمد جدول أعمال «العمومية»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اعتمدت رابطة المحترفين الإماراتية جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادي للموسم الرياضي 2020-2021، المقرر عقدها في الساعة الرابعة والربع عصر الغد، عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد». وسينطلق اجتماع الجمعية العمومية العادي بالمناداة على الحضور، والتحقق من اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع الذي تم توجيه الدعوة فيه للأندية الـ 14، ومن ثم سيتم التصديق على جدول الأعمال، تليه كلمة عبد الله ناصر الجنيبي رئيس الرابطة.



ويعقب ذلك، التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق، وتعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة محضر الاجتماع. كما سيتم الاطلاع على تقارير النشاط، وتعيين المدققين الخارجيين المستقلين، ومن ثم مناقشة المقترحات المقدمة من الأندية الأعضاء (شركات الأندية المحترفة لكرة القدم) وفقاً للمادة 41 من النظام الأساسي للرابطة.



وعبر وليد الحوسني، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، عن تطلع الرابطة لبحث ومناقشة مقترحات الأندية الأعضاء، من أجل الوصول معاً لتطبيق أفضل الممارسات والنماذج التي من شأنها أن يتم من خلالها مواصلة البناء على النجاحات التي تحققت في الموسم الرياضي 2020-2021، والذي كان حجم التحدي كبيراً فيه في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن تكاتف الجميع معاً حول الأمر إلى فرصة تم استغلالها بنجاح على كافة الصعد الفنية والتنظيمية والتسويقية والترويجية، وغيرها من المبادرات التي تم إطلاقها لتعزيز بيئة العمل ورفع كفاءة العاملين في القطاعات المرتبطة بكرة القدم للمحترفين داخل الأندية.



وأكد الحوسني، أن التجاوب كان إيجابياً من الأندية خلال الفترة الماضية من خلال المقترحات التي تم إرسالها، مع سعي الرابطة لتحقيق الغايات المأمولة من مسابقات المحترفين في إثراء كرة القدم الإماراتية والارتقاء بمستوياتها وفق الخطة الاستراتيجية 2020-2030.

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