6 مدربين مواطنين بـ «الهواة» والعدد مرشح للمزيد

المصدر: أم القيوين – محمد فضل

أبقت إدارة نادي العربي القيواني على مؤشر المدربين المواطنين مرتفعاً وسط بورصة أندية دوري الدرجة الأولى في أعقاب التجديد للمدرب الوطني محمد جلبوت لموسم جديد، ليصل عدد المدربين المواطنين في دوري «الهواة» إلى 6 مدربين، وذلك بعد تعاقد حتا مع سليمان البلوشي، ومصفوت مع عبد الغني المهري، فيما تم تجديد عقود كل من: عارف شلنك مع التعاون، ومحمد الخديم مع مسافي، ووليد عبيد في مهمة تدريب الذيد.



واختار ناديان التعاقد مع مدربين أجانب هما الحمرية الذي أعاد العراب المصري طارق السيد ليشرف على تدريب الفريق، وكذلك وقعت إدارة نادي البطائح عقداً مع المدرب التونسي طارق الحضيري.



ولا تزال جماهير الفجيرة تنتظر الإعلان عن اسم المدرب الجديد الذي سيخلف التونسي ناصيف البياوي الذي انتهى عقده مع النادي عقب هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى، وتشير التكهنات إلى أن مدرب فريق الرديف محمد عبد الله «التيمومي» ربما يواصل مسيرته مع ذئاب الرديف الذي سيعتمد عليه نادي الفجيرة من خلال خوض مباريات دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الجديد، ولا يزال الغموض يكتنف هوية المدرب الجديد الذي سيعينه نادي دبا الحصن.

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