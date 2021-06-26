التعاون يجدد عقود 4 لاعبين ويضم المرزوقي وعمران

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

جددت إدارة نادي التعاون عقود 4 من لاعبي الفريق أبرزهم: المحترف البرازيلي جيلسون دا للموسم الثاني على التوالي، ومعتصم ياسين «مقيم»، والثنائي الوطني عبد الله النيني والحارس محمد سعيد، كما تم التعاقد مع الحارس الحصناوي عبد الله حسن المرزوقي، ومع اللاعب محمد حسن عمران، قادماً من مسافي بعقد يمتد لموسم قابل للتجديد، ولا تزال إدارة النادي تبحث عن محترف آخر.



من ناحية أخرى، أكد عبد العزيز منقوش، نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، أن إدارة النادي عقدت برئاسة عبد الله حماد الشحي اجتماعاً بحضور جميع الأعضاء، تم من خلاله مناقشة ترتيبات الموسم الكروي الجديد 2021-2021 وإمكانية ضم عدد من اللاعبين المواطنين، ونوّه الاجتماع على ضرورة التشاور مع المدرب الوطني عارف شلنك المدير الفني، وذلك فيما يخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

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