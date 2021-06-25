المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قررت لجنة التراخيص الابتدائية التابعة لنظام تراخيص الأندية الإماراتية في رابطة المحترفين الإماراتية، منح الترخيص المحلي لـ 14 شركة كرة قدم.

بعد اجتيازها المعايير المطلوبة بعد الاطلاع على التقارير الخاصة بنظام التراخيص لكل منها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الأخير عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة عمر الحاي الميدور، وحضور كل من: خالد علي اليحيائي نائب الرئيس، أحمد المهيري، بركان خليفة، يوسف عزير ومحمد حسن أعضاء اللجنة.

وتضم قائمة شركات كرة القدم الحاصلة على التراخيص 14 شركة، وهي: شركة شباب الأهلي دبي لكرة القدم، شركة الوحدة لكرة القدم، شركة العين لكرة القدم، شركة عجمان لكرة القدم، شركة النصر لكرة القدم، شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، شركة الوصل لكرة القدم، شركة الشارقة لكرة القدم، شركة بني ياس لكرة القدم، شركة خورفكان لكرة القدم، شركة الجزيرة لكرة القدم، شركة الفجيرة لكرة القدم، شركة حتا لكرة القدم، وشركة الظفرة لكرة القدم.

ومن المقرر أن تخضع جميع شركات كرة القدم لتقييم الاتحاد الآسيوي، وبحسب الجدول الزمني المعتمد لدورة التراخيص الحالية، وسيتم إصدار قرارات الترخيص الآسيوي خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويعتبر نظام التراخيص المحلي الذي تنهجه رابطة المحترفين الإماراتية من أفضل الأنظمة والأعلى جودة على مستوى القارة بحسب تقييم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث تعتبر الإمارات من أوائل الدول التي اعتمدت الترخيص المحلي في القارة، كما أن لجنة التراخيص الابتدائية هي لجنة مستقلة تمنح التراخيص بشكل مستقل بعيد عن أي جهة رياضية في الدولة بما يضمن الشفافية والحوكمة في الإجراءات.

وعبّر وليد الحوسني، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، عن تقديره لجهود الأندية على التزامهم باجتياز كافة المعايير بالرغم من التحديات الصعبة التي واجهت الأندية جراء جائحة فيروس كورونا، لكن الأندية أثبتت احترافيتها وتراكم الخبرات لديها من خلال هذا النظام الخاص بالتراخيص، الذي يسهم في تعزيز جودة العمل والسير وفق خطط مدروسة ومعايير واضحة المعالم وقابلة للقياس والتطبيق.

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