سيدات «الأبيض» في المجموعة الرابعة بكأس آسيا 2022

المصدر: كوالالمبور- البيان الرياضي

سُحبت صباح أمس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بكوالالمبور قرعة تصفيات كأس آسيا للسيدات المقررة في الهند 2022 وذلك بحضور مسؤولي لجنة كرة القدم النسائية وإدارة المسابقات بالاتحاد القاري، وأسفرت القرعة عن تواجد منتخبنا للسيدات في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات ميانمار، غوام و لبنان.

ويُشارك في التصفيات 28 منتخباً تم تقسيمها على 8 مجموعات بحيث تضم 4 مجموعات أربعة منتخبات، في حين تضم 4 مجموعات ثلاثة منتخبات، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى النهائيات التي تقام في الهند خلال الفترة من 20 يناير إلى 6 فبراير 2022. وكانت منتخبات اليابان حاملة اللقب وأستراليا وصيفة حامل اللقب والصين ثالثة النسخة الماضية، حصلت على مقاعد التأهل التلقائي للنهائيات التي تشهد للمرة الأولى مشاركة 12 منتخباً.

بالإضافة إلى تأهل منتخب الهند بصفته يمثل الدولة المضيفة. وضمت المجموعة الأولى الصين تايبيه، البحرين، تركمانستان، لاوس، والمجموعة الثانية منتخبات فيتنام، طاجيكستان، المالديف، أفغانستان، والمجموعة الثالثة كوريا الشمالية، سنغافورة، العراق، إندونيسيا، والمجموعة الخامسة ضمت: كوريا الجنوبية، أوزبكستان، منغوليا، والمجموعة السادسة الفلبين، هونغ كونغ، ونيبال، والمجموعة السابعة منتخبات الأردن، إيران، وبنغلاديش، والمجموعة الثامنة منتخبات تايلاند، فلسطين و ماليزيا.

وأكدت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيسة لجنة كرة القدم النسائية، أن القرعة جاءت متوازنة لجميع المنتخبات التي تطمح للتأهل إلى النهائيات، مشيرة إلى أن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم يولي اهتماماً كبيراً بكرة القدم النسائية من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالنهوض بالكرة النسائية وذلك بإقامة المسابقات والبطولات المختلفة وغيرها. موضحة أن اللجنة اعتمدت برنامج المنتخب للتصفيات الذي سيشهد تجمعات داخلية ومعسكراً خارجياً ولعب مباريات ودية مع منتخبات آسيوية بهدف زيادة الخبرة والاحتكاك قبل خوض المعترك الآسيوي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز