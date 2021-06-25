المدرب الأوروبي.. حضور مميز في العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

منذ تأسيسه في عام 1968 تعاقب على تدريب العين عدد كبير من المدربين الأجانب من مختلف المدارس، غير أن المدرب الأوروبي تحديداً كان له ظهور أميز في النادي وأكثر تواجداً على دفة القيادة الفنية للفريق الأول، ويعتبر المدرب الأوكراني ريبروف الذي تعاقد معه النادي هذا الشهر هو المدرب الأوروبي رقم 20 الذي يقود الفريق من 54 مدرباً جاؤوا للعين من مختلف قارات العالم، ويواجه المدرب الجديد تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة أبرزها تأكيد جدارة المدرب الأوروبي تاريخياً في قيادة الفريق البنفسجي، وذلك بإعادته لمنصات التتويج بعد غيابه المواسم الثلاثة السابقة.





العام العاشر





وباستقدامه الأوكراني ريبروف، يعلن العين تمسكه بالمدرسة الأوروبية لقيادة الفريق للعام العاشر على التوالي، وذلك منذ تعاقده مع المدرب الروماني كوزمين أولاريو في وقت سابق من عام 2011، حيث تعاقب على قيادة الفريق بعده 6 مدربين أوروبيين أبرزهم الكرواتيان زلاتكو داليتش الذي حصل مع الفريق على 3 ألقاب، ومواطنه زوران ماميتش، صاحب الإنجازات غير المسبوقة في تاريخ النادي بتتويجه في 2018 بثنائية الدوري والكأس وصعوده لنهائي كأس العالم للأندية في العام نفسه، وهو ما يؤكد على النجاح اللافت والقبول الكبير الذي يجده المدرب الأوروبي لدى العيناوية، إذ حقق 19 مدرباً أوروبياً 21 لقباً في مختلف البطولات الداخلية والخارجية، فيما يعتبر البرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي حالة استثنائية باعتباره أحد أسوأ المدربين في تاريخ النادي، إذ لم يتوج مع الفريق بأي لقب.





ميتسو الأميز





يعتبر المدرب الفرنسي الراحل عبد الكريم ميتسو، هو أشهر وأنجح المدربين الأوروبيين الذين قادوا العين حتى الآن بعد توليه زمام الأمور الفنية للفريق الأول بداية من أغسطس 2002 وحتى 2004 وتوج معه في هذه الفترة بأربع بطولات منها لقب دوري أبطال آسيا في وقت سابق من عام 2003، وهو الإنجاز الأبرز للكرة الإماراتية على صعيد الأندية، والذي لم يتكرر حتى الآن رغم نجاح العين في الوصول للنهائي مرتين بعد ذلك، وبالإضافة لذلك حصل ميتسو مع العين على بطولتي الدوري والكأس.





1984





سجل البوسني، ميلاني ميلانيتش، اسمه كأول مدرب أوروبي تعاقد معه العين في وقت سابق من عام 1984- 1986، وبعدها غابت المدرسة الأوروبية عن العين لمدة 11 عاماً، قبل أن يتعاقد النادي مع المدرب البرتغالي نيلو فينجادا، 1998- 1999، وخلال الفترة من 1999، وحتى 2021 تعاقد العين مع 18 مدرباً أوروبياً، فيما يعتبر سيرجي ريبروف، المدرب الحالي هو أول مدرب أوكراني يتعاقد معه العين منذ تأسيسه.





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تساوت كل من رومانيا وكرواتيا في عدد المدربين الذين استقدمهم العين بمعدل 3 مدربين من كل دولة، حيث قاده من رومانيا كل من إيلي بيلاتشي، وانغيل يوردانسكو «مرتين» وكوزمين اولاريو، ومن كرواتيا زلاتكو داليتش، وزوران ماميتش، وإيفان ليكو.

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