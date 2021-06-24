كايزر: التطور تحدي الجزيرة الموسم الجديد

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

كشف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، عن التحدي الذي ينتظر فريقه في الموسم الجديد، عقب النجاح الكبير الذي حققه الفريق في الموسم المنصرم، والذي شهد تتويجه بلقب دوري الخليج العربي، مع حصول عدد من لاعبيه على معظم الألقاب الفردية، بقيادة علي مبخوت، الذي توج بلقب هداف المنافسة.

وأبان كايزر أنه يرغب في تحسين أداء الفريق، وتطويره للأفضل، وقال: لعبنا بصورة جيدة، ولفترة طويلة في الموسم الماضي، الذي قدمنا فيه مستويات جيدة، وأمامنا حالياً فرصة لتطوير طريقة لعبنا، وتقديم أداء أفضل من السابق، وهذا هو التحدي الكبير الذي ينتظرنا في الموسم الجديد، وسنعمل على تحقيقه بنجاح.

وبجانب تطوير الأداء، أكد المدرب الهولندي من قبل، أن التتويج بلقب الدوري، رفع سقف طموح ناديه، مؤكداً أنهم سيعملون على المنافسة بقوة في البطولات المحلية الثلاث، كأس رئيس الدولة، بطولة الدوري، كأس الخليج العربي للتتويج بألقابها جميعاً.

إشادة

وأشاد كايزر بتضحيات لاعبيه في الموسم الماضي، وقال إنهم اجتهدوا منذ بداية المشوار وحتى نهاية الموسم، وعملوا بكل جد، من أجل الوصول إلى منصات التتويج، مؤكداً أنه فخور بالمجموعة التي يضمها كشف فريقه، وحرصهم المستمر على التطور، وتحقيق كافة طموحاتهم الكروية بالأداء والعطاء في أرضية الملعب.

مرحلة الإعداد

وقرر الجزيرة مبدئياً، انطلاق إعداد الفريق يوم 7 يوليو المقبل في أبوظبي، التي تشهد المرحلة الأولى من الإعداد، بمشاركة جميع اللاعبين، مع وضع برنامج تدريبي خاص للدوليين، على أن ينتقل الفريق إلى معسكر خارجي في المرحلة الثانية لأحد الدول الأوروبية، ويتوقع أن يعلن «فخر أبوظبي» رسمياً، خلال الأيام المقبلة، عن برنامج الإعداد للموسم الجديد.

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