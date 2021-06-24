مال الله: «الأبيض» استفاد من قوة دورينا

المصدر: دبي- علي الظاهري

أكد أحمد مال الله لاعب العروبة حالياً وحتا سابقاً، أن الموسم الماضي شهد منافسة قوية بين مختلف الأندية، ما انعكس إيجاباً على مشاركة منتخبنا الوطني الأول في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، ليتأهل «الأبيض» متصدراً مجموعته عن جدارة إلى الدور النهائي والحاسم المؤهل للمونديال، مشيراً إلى أنه لا شيء مستحيل، طالما أن الأدوات متوفرة، خاصة في ظل قيادة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة للمنظومة، ودعمه الكامل للمنتخب، من خلال الوجود الدائم في التدريبات وتحفيز اللاعبين.

وأضاف مال الله لـ«البيان الرياضي» أنه يتطلع إلى العودة إلى صفوف المنتخب الوطني، بعد غياب عن الملاعب بسبب تعرضه لإصابة، إضافة إلى الالتحاق بالخدمة الوطنية، خاصة أنه خاض تجارب مفيدة مع العديد من الأندية، وسيبذل قصارى جهده لتمثيل الوطن مرة أخرى في مختلف الاستحقاقات الدولية، ومن بينها كأس العالم، الذي يتطلب جاهزية بنسبة 200 %، معرباً عن ثقته الكبيرة في التأهل إلى المونديال، مع هذه المجموعة المميزة من اللاعبين، التي تحظى بالدعم والمساندة من قبل الجماهير والمسؤولين وجميع وسائل الإعلام.

تحدٍ مستمر

ولفت أحمد مال الله، إلى أن مشوار التحدي مستمر، بعد انضمامه إلى فريق العروبة الصاعد حديثاً إلى دوري الخليج العربي، حيث يسعى إلى مضاعفة جهوده الموسم المقبل، لتحقيق هدف الانضمام للمنتخب، مشيراً إلى أن تجربة حتا في الموسم الماضي، خرج منها بمكاسب عديدة، رغم هبوط الفريق، وحصد النقاط بعد عروض مميزة، لم تكفل لـ «الإعصار» البقاء مع الكبار في دوري المحترفين.

وأشار مال الله إلى أنه اختار الانضمام إلى صفوف العروبة، رغم وجود بعض المفاوضات مع أندية أخرى، تنافس على لقب دوري الخليج العربي، وفضل حسم وجهته، بعد أن تقدم العروبة بعرض رسمي يمتد لموسم واحد، آملاً أن يكون عند حسن ظن جميع المسؤولين وجماهير العروبة، من أجل تحقيق الإضافة المطلوبة في الموسم المقبل.

استقرار فني

واختتم مال الله قائلاً إن فريق العروبة يتميز بوجود الاستقرار الفني، إضافة إلى وجود عناصر جيدة، وقدم الأداء المطلوب الذي قاده إلى التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى، والصعود إلى دوري المحترفين في الموسم الماضي، مشيداً بطريقة تعامل الفريق مع كل مباراة كان يخوضها، بمثابة نهائي بطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز