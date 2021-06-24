«الشاطئية» تستعرض خطط المرحلة المقبلة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقدت لجنة كرة القدم الشاطئية أمس اجتماعها الأول عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس اللجنة وبمشاركة إبراهيم المنصوري، أحمد المصعبي، آدم النعيمي وخالد الرئيسي أعضاء اللجنة.

ورحب البدواوي بأعضاء اللجنة ناقلاً لهم تحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومتمنياً للجميع التوفيق في أداء مهامهم في هذه اللجنة التي ستكون مسؤولة عن تطوير لعبة كرة القدم الشاطئية في الدولة، مشيداً بالخبرات الكبيرة التي يمتلكها الأعضاء. كما تم خلال الاجتماع أيضاً تسمية إبراهيم المنصوري نائباً لرئيس اللجنة.

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