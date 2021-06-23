منصور غلوم: العروبة تحدٍّ جديد في مسيرتي

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل )

وصف منصور غلوم حارس مرمى خورفكان المنتقل الى العروبة، أن تعاقده بمقام تحدٍّ جديد في مسيرته، وقال اللاعب الحائز جائزة أفضل حارس في دوري الأولى 2019، إنه يتطلع إلى تجربة أخرى ستكون مثيرة بكل تأكيد ويأمل أن يكون عند حسن ظن إدارة وجماهير الأخضر العرباوي.

موضحاً أنه هو من فضل الانتقال للصاعد الجديد لدوري الخليج العربي على عروض أخرى وقال: أدركت أن التوقيع للعروبة فرصة للظهور في دوري الخليج العربي من جديد وعلي أن أجتهد لتقديم أفضل أداء مع فريقي الجديد، أنا متفائل بقدرة الفريق على إثبات وجوده.

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