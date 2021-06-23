معتز عبد الله: دوري «الثانية» فرصة للمدرب المواطن

المصدر: دبي- علي الظاهري

أكد معتز عبد الله مدرب فريق جلف إف سي بطل دوري الدرجة الثانية، وحارس منتخبنا الوطني والعين والوحدة سابقاً، أن تجربة الموسم الماضي مع بطل الدرجة الثانية، خرج منها بمكاسب عديدة في مشواره التدريبي، الذي انطلق من أكاديمية الوحدة، ومروراً بمحطة بني ياس، عندما كان مدرباً مساعداً للفريق الأول للكرة، مشيراً إلى أن مزاولة مهنة التدريب، تحتاج إلى صبر، والتعامل خطوة بخطوة، للوصول إلى الهدف المنشود، وعدم الاستعجال في النتائج، وتعتبر المسابقة فرصة للمدرب المواطن.

وأضاف لـ «البيان الرياضي»، أن دوري الدرجة الثانية، يعتبر منصة لاستثمار المواهب الجديدة، سواء للاعبين أو على مستوى الكفاءات في الجانب الإداري، إضافة إلى إعطاء الفرصة للمدربين، لإثبات قدراتهم في المجال الفني، موضحاً أن المسابقة ترتكز بصورة كبيرة على مواليد الدولة والمقيمين، وتعتبر فرصة واعدة لهذه الفئات، ومن المتوقع تحقيق النتائج المرجوة لدوري «الثانية»، بعد مرور 5 سنوات على تأسيس البطولة.

استراتيجية 2038

ولفت إلى أن البطولة حالياً، تتوافق مع الخطط الطموحة لاتحاد الكرة في الإمارات «استراتيجية كرة القدم- رؤية 2038»، والتي تتضمن جملة من الأهداف. وأضاف: قبلت التحدي بتولي مهمة التدريب في دوري الثانية، كي أثبت أن هذا الدوري بمثابة فرصة لي كمدرب مواطن، ونجحت في ترجمة ما اكتسبته من خبرة في كرة القدم، وتحويل جميع الأفكار إلى واقع، وإنجاز ملموس، بعد قيادة الفريق إلى اللقب في النسخة الماضية للمسابقة.

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