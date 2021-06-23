الغموض يكتنف موعد ومكان معسكر «الزعيم»

المصدر: العين- طلحة عبد الله

يكتنف الغموض، زمان ومكان بداية التحضير والمعسكر الصيفي للعين، استعداداً للموسم الجديد، فيما رجحت مصادر أن يكون ذلك في الأسبوع الأول من يوليو المقبل، بالتجمع الداخلي، والذي يبدأ بالفحوصات الطبية والتدريبات البدنية، على أن تستمر المرحلة الأولى لمدة عشرة أيام، قبل أن يغادر الفريق إلى معسكره الخارجي، والذي تتخلله عدد من المباريات التجريبية، حتى موعد العودة إلى الدولة، ليتابع الفريق تحضيراته الميدانية في المرحلة الثالثة الأخيرة، في انتظار انطلاق الموسم الجديد.

وأكدت مصادر وثيقة الصلة بالنادي، أن الخيار الأول للعين لإقامة معسكره الخارجي، هو النمسا، وهي الوجهة التي ظلت المكان المفضل للفريق خلال السنوات العشر الماضية، وقد تكون سويسرا خياراً ثانياً، ولربما سيقام المعسكر الصيفي في الدولتين معاً، وفي كلا الحالتين، فإن الأمر مرهون بما يسفر عنه الاجتماع التشاوري بين المدرب الجديد الأوكراني سيرجي ريبروف، والجهاز الإداري للفريق، في ما يخص الترتيبات المتعلقة بالتحضيرات.

ترقب

بعد التعاقد مع اللاعب سلطان الشامسي، قادماً من بني ياس في مطلع الشهر الحالي، يترقب العيناوية أخباراً سارة أخرى، تتعلق بتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد أجانب ومواطنين، وحتى اللحظة، يظل المهاجم التوغولى لابا كودجو، هو الأجنبي الوحيد الذي تأكد استمراره مع الفريق.

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