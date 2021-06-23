عبدالله علي: «الهواة» يحتاج «الفار»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

أكد عبدالله علي لاعب فريق دبا الفجيرة، أن دوري الدرجة الأولى«الهواة» بحاجة إلى وجود«الفار» لأنه سيفيد البطولة ويحقق العدالة ويفيد حكام المباريات أنفسهم ويطور من أدائهم، معبراً عن تمنياته بعودة فرق الرمس والجزيرة الحمراء ورأس الخيمة للمنافسات في ظل وجود 14 فريقاً وهو الأمر الذي سيمنح المنافسة إثارة كبيرة وندية وستحقق مكاسب فنية كبيرة، مشيراً إلى أن دوري الهواة بحاجة إلى زيادة عدد المباريات.

وقال لاعب دبا الفجيرة: وجود 14 فريقاً سيزيد عدد المباريات وسيقوي المنافسة بكل تأكيد، حالياً المنافسة قصيرة وعدد المباريات قليل جداً والدوري ينتهي في أقل من أربعة أشهر، آمل أن نشاهد الفرق المنسحبة تعود كما أتمنى انضمام بطل دوري الثانية وطالب لاعب الإمارات والنصر وشباب الأهلي وحتا السابق باستخدام تقنية الفار في كل مباريات الدوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز