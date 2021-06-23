«الأبيض الشاب» يواجه طاجيكستان في كأس العرب اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يلتقي منتخبنا الوطني للشباب مع منتخب طاجيكستان، على ملعب استاد المقاولون العرب في التاسعة من مساء اليوم، بتوقيت الإمارات، في مواجهته الثانية لحساب المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً، والمقامة حالياً في مصر. ويخوض لاعبونا المباراة بروح معنوية عالية، بعدما افتتحوا مشوارهم في البطولة بفوز كبير على منتخب جيبوتي بثمانية أهداف دون مقابل، وسجلها كل من منصور المنهالي (هدفان)، ومحمد اليماحي، عيسى الحراصي، سلطان عادل، محمد الوافي، مبارك بن زامه، وضاري المازمي. ويتصدر منتخبنا المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب المغرب في المركز الثاني، ويليهما بدون نقاط كل من منتخبي طاجيكستان وجيبوتي في المركزين الثالث والرابع.

واستعد منتخبنا لمواجهة اليوم بأداء حصة تدريبية في الملعب الفرعي لاستاد المقاولون العرب، تحت قيادة المدرب الإسباني أورتيغا، وجهازه المساعد، وبمشاركة جميع اللاعبين، والذين يؤدون تدريباتهم بكل جدية وحماس. وحرص أورتيغا على التحدث مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، ومواصلة الأداء الفني المتميز الذي ظهروا به خلال المباراة الأولى، وضرورة التركيز طوال الـ 90 دقيقة، من أجل تحقيق الفوز الثاني، ومواصلة الصدارة، وضمان التأهل إلى الدور الثاني للبطولة.

من جهته، قال لاعب منتخبنا منصور المنهالي، والذي تألق في المباراة الأولى أمام جيبوتي وسجل هدفين، إن مواجهة طاجيكستان، هامة جداً، وأنه وكل زملائه اللاعبين على أتم الاستعداد للظهور بشكل إيجابي وتحقيق الفوز، مؤكداً ضرورة احترام المنتخب المنافس، وعدم الاستهانة به.

وأكد المنهالي، أن أجواء معسكر المنتخب إيجابية جداً، وهناك تعاون كبير بين الجهازين الفني والإداري مع اللاعبين الذين تعاهدوا على تقديم كل ما لديهم خلال هذه البطولة، من أجل تشريف الكرة الإماراتية.

وكانت مباريات البطولة أول من أمس، قد شهدت فوز السنغال على لبنان ٥-١، وجزر القمر على العراق ٤-٣، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، لتتصدر السنغال المجموعة بفارق الأهداف عن جزر القمر، ولكل منهما 3 نقاط، وتليهما العراق ولبنان في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.

بينما فازت تونس على اليمن والسعودية على أوزبكستان بنتيجة واحدة 2-0، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، لتتقاسم تونس والسعودية صدارة المجموعة، ولكل منهما 3 نقاط، وتتشارك أوزبكستان واليمن المركز الثاني بدون نقاط.

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