كلباء يعتمد خططاً للارتقاء بمستوى الفريق الأول

المصدر: كلباء – محمد فضل

اعتمدت شركة الكرة بنادي اتحاد كلباء الخطط التي من شأنها أن ترتقي بمستوى الفريق الأول وفرق المراحل السنية، وبرنامج الإعداد للموسم الكروي الجديد 2021/2022، مع المطالبة بدراسة نواحي القصور في المرحلة السابقة وسلبيات الموسم المنصرم، جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة شركة الكرة مساء أول من أمس، برئاسة علي كانو اللوغاني وبحضور جميع الأعضاء، وشدد الاجتماع على ضرورة العمل على تقديم موسم متميز وتحقيق التطلعات كافة للجماهير الكلباوية، كما تطرق الاجتماع إلى الإعداد للمعسكر الخارجي في حال توافرت المعطيات والتدابير الصحية.

وأشاد اللوغاني بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة التنفيذية بالتعاون مع الجهاز الفني للتحضير الجيد لبدء موسم مثالي تتحقق فيه كل التطلعات والأهداف المرجوة، كما أثنى اللوغاني على الجهود المضنية والتحركات المبكرة التي أجرتها اللجنة الفنية التي سارعت في تجديد عقود اللاعبين الذين تألقوا مع «النمور» هذا الموسم، وقطع الطريق أمام الأندية المنافسة.

فضلاً عن السعي نحو تدعيم الصفوف ببعض العناصر المحلية والأجنبية القادرة على تحقيق الإضافة المطلوبة، كما أثنى على جهود المدرب خورخي داسيلفا وتجديد عقده الموسم المقبل تحقيقاً للاستقرار الفني والخططي.

فضلاً عن بصماته الواضحة مع الفريق هذا الموسم عبر احتلاله المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، أعلى حصاد للنمور في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، علاوة على الدفع ببعض العناصر الشابة، والاعتماد عليهم ضمن التشكيلة الأساسية.

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