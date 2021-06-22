اعتماد مواعيد مباريات كأس رئيس الدولة للموسم المقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مواعيد جولات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم للموسم المقبل 2021-2022، بالتنسيق مع لجنة المنتخبات بالاتحاد، وإدارة المسابقات والعمليات برابطة المحترفين.

وتقام مباريات دور الـ 16 للكأس الغالية يومي 21 و22 ديسمبر 2021، ومباريات ربع النهائي يومي 14 و15 يناير 2022، ومباراتي الدور نصف النهائي يوم 14 فبراير، وسيتم تحديد موعد المباراة النهائية في وقت لاحق.

والجدير بالذكر، أن شباب الأهلي، حقق لقب نسخة الموسم الماضي، والموسم قبل الماضي، فيما تم إلغاء نسخة موسم 2019-2020، بسبب فيروس كورونا.

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