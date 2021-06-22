تعاقدات العين.. بين الشائعة والحقيقة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

ربطت تقارير إعلامية ومنصات لأندية وشخصيات رياضية 23 لاعباً ومدرباً بنادي العين، غير أنها ظلت حتى اللحظة مجرد شائعات، رغم أن بعض هذه الأخبار تبدو أقرب للحقيقة قياساً على الوضع الحالي للنادي، حيث يكثف العين بحثه واتصالاته لتدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين الأجانب والمواطنين قبل تدشين معسكره الإعدادي للموسم الجديد الذي يتوقع أن يبدأ في منتصف يوليو المقبل حسب مصادر مقربة. ومن بين 10 مدربين ارتبطت أسماؤهم بالنادي، تم التعاقد مع واحد منهم بالفعل هو الأوكراني سيرجي ريبروف لمدة لموسم، كما تم التعاقد مع اللاعب سلطان الشامسي قادماً من نادي بني ياس من بين 13 لاعباً تم ربطهم بنادي العين.

ترويج

وقبل التعاقد مع المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، أكدت تقارير أخبارية أن العين دخل في مفاوضات جادة مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي «48 عاماً»، قبل أن يتراجع عن قرار استقدامه بسبب مغالاته المالية، وهو السبب عينه الذي جعل نادي كورينثيانز ينسحب من سباق التعاقد معه، حسب التقارير نفسها والتي فيما يبدو كانت مجرد شائعات القصد منها الترويج للمدرب ورفع قيمته السوقية.

شائعات

وأوردت وسائل إعلام لاتينية خبر دخول العين طرفاً في التفاوض مع المدرب الأرجنتيني غويرمو سكيلوتو«48 عاماً»، الذي سبق ودرب لانوس الأرجنتيني وباليرمو الإيطالي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني ولوس انجلوس غالاساكي الأمريكي، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على حالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا،«51 عاماً» الذي اقترن اسمه بنادي العين حسب مصادر صحفية برتغالية، حيث إن المدرب توصل في وقت لاحق لاتفاق مع نادي سبارتاك موسكو الروسي، ما يؤكد أن الأخبار مجرد أخبار ترويجية.

صحف يونانية وصربية

المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، «52 عاماً» دخل هو الآخر في قائمة الذين أدعت مصادر إعلامية أن العين تفاوض معهم، وهو ما نفته صحف يونانية بتأكيدها على أن لوشيسكو، وقع عقداً مع نادي باوك اليوناني، براتب يعتبر هو الأعلى في تاريخ النادي، وتكرر السيناريو نفسه مع المدرب الصربي ماركو ليك «42 عاماً»، بعد أن أشيع أن العين دخل في مفاوضات جادة معه قبل أن تتدخل وسائل إعلام صربية قاطعة بأن المدرب اتفق رسمياً مع إدارة نادي لوكوموتيف موسكو على تحسين عقده والاستمرار حتى عام 2024.

أقرب للحقيقة

إذا كانت الشائعات التي ربطت العين بعدد من المدربين، كذبها الواقع بعد تعاقد النادي الفعلي مع المدرب ريبروف، فإن بعض التقارير الإعلامية التي ربطت أسماء عدد من اللاعبين بالنادي تبدو أقرب للحقيقة والواقع، كما هو الحال بالنسبة لصانع الألعاب الروماني فلورين تاناسي «26 عاماً» حيث أكدت مصادر مطلعة أن العين اقترب كثيراً من التعاقد معه قادماً من نادي ستيوا بوخارست، والأمر نفسه ينطبق على مواطنه المدافع الروماني الدولي أندريه اندوني بوركا، «28 عاماً» لاعب نادي سي إف آر كلوج الروماني، خصوصاً بعد استغناء العين عن لاعب أجنبي هو الياباني شيوتاني الذي كان يلعب في قلب الدفاع، في حين أكدت مصادر أن العين طلب المدافع الروماني مقابل 1.4 مليون دولار.

ويدخل العين مثل غيره من الأندية سوق الانتقالات بحثاً عن لاعبين أجانب لدعم صفوفه في الموسم الجديد تطلعاً لاستعادة موقعه في المقدمة بعد ثلاثة مواسم خرج منها خالي الوفاض دون تحقيق أية بطولة، لكن تبقى كل هذه الأخبار محض شائعات، وتتحول إلى حقيقة فقط حتى عندما يؤكدها قرار رسمي من النادي.

25

من اللاعبين الأجانب الذين ارتبط اسمهم بالعين الجناح البرازيلي ميشيل ديلغادو «25 عاماً»، واللاعب الصربي آدم لياييتش، «30 عاماً» لاعب متوسط ميدان نادي بشكتاش، كما عاد اسم البرازيلي إيفرتون ريبيرو، «32 عاماً» لاعب وسط فلامنغو البرازيلي، ليرتبط مرة أخرى بالدوري الإماراتي عن طريق نادي العين، وسبق للاعب أن تواجد بدوري الخليج العربي مع شباب الأهلي. كذلك الروماني الدولي أندريه اندوني بوركا، «28 عاماً» ويلعب لنادي سي إف آر كلوج الروماني في مركز الدفاع، زعمت تقارير إخبارية أن العين طلبه مقابل 1.4 مليون دولار، غير أن ناديه طلب 2.4 مليون دولار.

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