زايد الحمادي: المنافسة على حماية عرين الظفرة «نظيفة»

المصدر: (أبوظبي: أحمد عيسى)

قال زايد الحمادي حارس مرمى الظفرة: إن المنافسة على حماية العرين بينه وزميليه عبد الله سلطان وخالد السناني قوية ونظيفة، موضحاً أنه يعمل دائماً على المشاركة أساسياً في وجودهما لأن المنافسة حق مشروع للجميع، وأضاف: نتنافس في أرضية الملعب لكننا دائماً إخوان ونسعى لدعم بعضنا البعض، وتهمنا مصلحة النادي قبل كل شيء.

وأكد الحمادي «25 عاماً» احترامه وتقديره لتاريخ زميليه في الملاعب والخبرة الكبيرة، التي يتمتعان بها، وأضاف: استفدت من وجود سلطان والسناني بجانبي في الظفرة، لأنهما لاعبان كبيران يتعاملان معي كوني أخاً أصغر دون أن يبخلا علي بالنصح والتوجيه لأنهما خاضا تجارب عديدة، لكن ذلك لم يمنعني أبداً من الاجتهاد والعمل على المشاركة أساسياً في وجودهما لأن المنافسة مطلوبة وتسهم في تطور مستوى اللاعب.

وشارك الحمادي في 6 مباريات خلال الدوري في نسخته الأخيرة، لكنه يتطلع إلى دقائق لعب أكثر في الموسم الجديد، وقال: أثق كثيراً في قدراتي وإمكاناتي، وسأبذل كل جهدي حتى أنال فرصة أكبر، خاصة أن الموسم الجديد سيكون به ضغط مباريات، ما يجعل الفرصة متاحة أمام كل حارس ليكون في كامل الجاهزية.

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