إجازات «غير تقليدية» للاعبي الشارقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

كسر لاعبو فريق الشارقة الطقوس التقليدية في قضاء إجازاتهم هذا الصيف، واختار معظمهم قضاء الإجازات خارج القارة الأوروبية كما درجت العادة، لا سيما في ظل الإجراءات الاحترازية في أوروبا وتطوراتها في ظل جائحة «كورونا»، وتنوعت إجازاتهم في بين قارتي أفريقيا وآسيا أو بلادهم بالنسبة لبعض المحترفين الأجانب مع استثناء روسيا في أوروبا التي كانت إحدى الوجهات هذا العام لقضاء الإجازة.

واختار لاعب خط الوسط المحترف الأوزبكي شوكوروف قضاء جزء من إجازته في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية مؤدياً مناسك العمرة في الحرم المكي، وتنقل لاعب الوسط محمد عبد الباسط بين العاصمة الروسية موسكو ومصر واستمتع بقضاء جزء من إجازته في مصر بزيارة الأماكن السياحية مثل منطقة الأهرامات وشرم الشيخ، وسار زميله عبد العزيز الكعبي في ذات الاتجاه بقضاء جزء من إجازته في مصر والتركيز على مدينة شرم الشيخ السياحية، حيث مارس فيها هواية الغطس والتقط صوراً تذكارية وهو يمارس الغطس، واختار ماجد سرور قضاء جزء من إجازته في العاصمة السعودية الرياض.

أما المحترف البرازيلي كايو لوكاس فقد فضل قضاء الجزء الأول من إجازته في الدولة وزار مع عائلته بعض المناطق السياحية في إمارة الشارقة مثل حديقة الفراشات بجزيرة النور ثم سافر بعد ذلك لقضاء جزء من الإجازة في المالديف مستمتعاً فيها بالمناظر الطبيعية والطقس الرائع.

واختار النجم إيغور كورنادو قضاء إجازته مع عائلته في بلده البرازيل وفي أول ظهور له من بلاده، احتفل بيوم الأب في مسقط رأسه، حيث حرص على الاحتفاء بوالده في هذه المناسبة ومعه شقيقته بمدينة ساو باولو البرازيلية والتقط الثلاثة صورة تذكارية بهذه المناسبة، وفي نفس الاتجاه اختار زميله ومواطنه لوان بيريرا قضاء الإجازة مع أسرته في بلاده.

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