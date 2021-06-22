«الأبيض الشاب» الالتزام سر «الثمانية» في كأس العرب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد الإسباني أورتيغا مدرب منتخبنا الوطني للشباب، بالمستوى الذي قدمه اللاعبون طوال شوطي مباراتهم أمام منتخب جيبوتي، وبفوزهم الكبير بثمانية أهداف نظيفة، على ملعب استاد المقاولون العرب أول من أمس، في مستهل مشوارهم في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 سنة بالعاصمة المصرية القاهرة، وأثنى المدرب الإسباني على التزام اللاعبين بالتعليمات الفنية، وعلى إحرازهم ثمانية أهداف كاملة دون استقبال أي هدف في الجولة الأولى، مشيراً إلى أن النتيجة تمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة منتخب طاجيكستان غداً، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية، مؤكداً على سعي «الأبيض» إلى الفوز لضمان العبور إلى الدور الثاني.

وكان الفوز الكبير لمنتخبنا على نظيره جيبوتي، منحه صدارة المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن المنتخب المغربي الذي حل ثانياً، بعدما حقق فوزاً كبيراً على نفس الملعب أول من أمس، بنتيجة (٦/١) على منتخب طاجيكستان.

وأنهى «الأبيض» الشوط الأول، بهدفين نظيفين سجلهما منصور المنهالي ومحمد اليماحي، وأضاف كل من عيسى الحراصي وسلطان الأميري ومحمد الوافي، الأهداف الثالث والرابع والخامس في الشوط الثاني.

ثم أحرز منصور المنهالي، الهدف الشخصي الثاني والسادس لمنتخبنا، واختتم كل من مبارك بن زامه وضاري المازي، مهرجان الأهداف بالهدفين السابع والثامن، ليحقق «الأبيض»، انتصاراً كبيراً قبل لقاء منتخب طاجيكستان غداً، في الجولة الثانية للبطولة، والتي شهد يومها الافتتاحي أول من أمس، فوز مصر على النيجر (٢/٠)، وموريتانيا على الجزائر (١/٠).

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