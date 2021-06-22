النعيمي.. الزواج سر التألق في الملعب

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

بين إتمام مراسم الزواج و«المستطيل الأخضر»، حكاية جميلة في مسيرة اللاعب المتألق عبد الله النعيمي، نجم فريق الإمارات الصاعد حديثاً، إلى أجواء دوري الخليج العربي، فهو على ثقة كبيرة بأن إكمال هذه الخطوة من القرارات المؤثرة، التي تعزز مسيرته في عالم الكرة، خاصة أنه يرى أهمية عامل الاستقرار بإتمام مراسم الزواج في هذه المرحلة، لأن الفكرة تمثل دافعاً قوياً نحو المزيد من التألق في صفوف «الصقور» خلال مشواره المرتقب في الدوري مع الكبار، وذلك بدافع الحرص على تأكيد جدارتهم بالوجود في هذه المرحلة المهمة، التي تعتبر ترجمة للجهود الكبيرة التي بذلت في الموسم الماضي، من الإدارة والجهاز الفني واللاعبين.

ويأمل النعيمي أن تكون هذه الخطوة فأل خير على مستقبله في الملاعب خلال الموسم المقبل، حتى يتوج حلمه بالانضمام إلى صفوف منتخبنا الوطني الأول، بعد تجربته السابقة مع«الأبيض الأولمبي».

وأشار النعيمي إلى أن التحدي الذي ينتظر الصقور في الدوري مع الكبار، يمنحهم الدافع القوي لمضاعفة جهودهم، حتى تكتمل الصورة المرجوة عن فريق الإمارات، الذي تتمنى جماهيره تحقيق الانتصارات، وتخطي جميع التوقعات، رغم المنافسة القوية المتوقعة من الأندية الأخرى.

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