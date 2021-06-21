لاعب «العالمي» ينفي شائعة انتقاله لكلباء

المصدر: متابعة – محمد فضل

نفى البرازيلي ماثيوس بيتروس محترف النصر السعودي، شائعة رحيله عن صفوف العالمي، أو حتى دخوله في أي مفاوضات مع نادي اتحاد كلباء، رغم كل التأكيدات التي أشارت إلى قرب رحيله، وتلقي إدارة النصر لعرض من قبل شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء.

وأشارت وسائل إعلام رياضية سعودية، إلى أن نادي النصر رحب برحيل اللاعب، لكن بشرط موافقته أولاً، لافتة إلى أن العائق الوحيد في الصفقة، هو راتبه الضخم، والذي يبلغ 3.8 ملايين دولار. ويعد ذلك هو العرض الثاني للنجم البرازيلي، حيث تلقى عرضاً سابقاً خلال الشهر الجاري، من نادي ساوباولو البرازيلي.

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