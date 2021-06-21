مارسيلو يبحث الاستثمار في المجال الرياضي بدبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

بحث البرازيلي مارسيلو فييرا دا سيلفا جونيور نجم نادي ريال مدريد، سبل الاستثمار وإقامة مشاريع رياضية في إمارة دبي، وذلك أثناء زيارته لمقر مجلس دبي الرياضي ولقاءه مع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

وناقش مارسيلو خلال اللقاء العديد من المشاريع والمبادرات، معربا عن رغبته في العمل مع مجلس دبي الرياضي في تطوير رياضة كرة القدم في الإمارات وخاصة على المستوى الأكاديمي في كرة القدم وكرة قدم الصالات والكرة الشاطئية.

واختار النجم البرازيلي قضاء إجازته الصيفية مع عائلته في دبي على غرار العديد من النجوم العالميين الذين يتواجدون خلال هذه الفترة بدانة الدنيا للاستمتاع بالدفء والهدوء والحياة الجميلة، حيث تواصل دبي استقطاب نجوم الرياضة العالمية للسياحة والإقامة وكذلك الاستثمار والتدريب.

وقدّم سعيد حارب شرحا موجزا لنجم ريال مدريد عن طبيعة عمل مجلس دبي الرياضي والجهود التي يقوم بها لإدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي سواء من ناحية تنظيم المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى أو نشر ممارسة الرياضة عموما وتطوير قطاع الأكاديميات والاهتمام باكتشاف وتطوير المواهب، كما أهدى أمين عام مجلس دبي الرياضي، كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى النجم الشهير.

ومن جهته عبر مارسيلو عن سعادته بزيارة دولة الإمارات بشكل مستمر وبانبهاره بمشاهد التطور والمرافق السياحية والعمرانية الجميلة والجديدة التي يشاهدها في كل زيارة، مؤكدا أن دبي من الوجهات المفضلة لديه للسياحة ولقاء الأصدقاء، خصوصًا أنها تضم كل ما يحتاجه الزائر من مزيج بين التراث العريق والمنشآت الحديثة كما تضم تنوعًا كبيرًا في الجنسيات يجتمعون على رغبتهم في إنجاز الأعمال الناجحة ويجمعهم أيضًا حب كرة القدم.

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