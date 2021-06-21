البطائح يدشن إعداده 11 يوليو

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

يدشن فريق البطائح تحضيراته تأهباً للموسم الجديد في الحادي عشر من شهر يوليو المقبل، وعبّر المدرب التونسي طارق الحضيري المدير الفني للبطائح عن سعادته بتدريب الفريق، موجهاً الشكر لإدارة ناديه الجديد على الثقة الكبيرة، واعتبر مدرب مصفوت والتعاون السابق أن تجربته الجديدة مع البطائح ستكون أكثر إثارة، وقال إنه متشوق للعمل مع إدارة طموحة، وتتطلع للأفضل دائماً.

وتابع: سأخوض مغامرة جديدة وتحدياً جديداً وبالطبع مهمتي لن تكون سهلة، فتدريب فريق كبير ومحط الأنظار مثل البطائح بالتأكيد ليس مهمة سهلة، لكن لديّ ثقة في نفسي وفي قدراتي، كما أثق في إدارة النادي التي لن تتوانى في توفير كل المعينات، وأعول على التعاون الكبير بيننا وكذلك على لاعبي الفريق، وسنعمل معاً كوننا فريقاً واحداً ومنظومة عمل واحدة، من أجل تحقيق الطموحات.

وذكر الحضيري أنه لمس من إدارة النادي حرصاً ورغبة كبيرة في تطوير الفريق، وأنه يرغب في تحقيق الشيء نفسه وعن هدف فريقه قال؛ بالطبع هناك هدف تضعه إدارة النادي سنعمل على تحقيقه وعند انطلاق الموسم سنتحدث أكثر عن هدف الفريق في الموسم، وفي رده على سؤال عن رأيه في ترشيح النقاد لحتا والفجيرة للصعود قال الحضيري: ترشيح حتا والفجيرة للصعود طبيعي لأن الهابط من دوري الخليج العربي دائماً مرشح للصعود، ولكن دوري الأولى أصبح مختلفاً والمسابقة الحالية أكثر صعوبة، وأعتقد أن الفرق التي كانت تصنف على أنها صغيرة لم تعد كذلك، هناك تطور كبير في مستوى هذه الفرق، إلى جانب ارتفاع سقف الطموح لدى الجميع، لذلك أرى أن الترشيحات ستبقى على الورق دائماً والملعب سيكون له القول الفصل والكلمة العليا، ورأى الحضيري أن البطائح رقم صعب في دوري الأولى، وأنه فريق أثبت وجوده، آملاً أن يستمر في التطور وأن يصل إلى ما يريد في نهاية الموسم، مختتماً: أتمنى أن نحقق تطلعات وطموحات جمهور وإدارة النادي.

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