الجزيرة يؤكد إستمرار مبخوت وتمديد التعاقد معه قريبا

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أكد حسين سهيل مدير فريق الجزيرة تمسك ناديه بالمهاجم الدولي علي مبخوت، ليواصل التواجد ضمن قائمة "فخر أبوظبي" خلال الموسم المقبل، ذاكرا انه لايوجد إتجاه لرحيله أو التفريط في خدماته، وذلك تعليقا على الأخبار التي تحدثت عن مغادرة علي مبخوت إلى عدد من الوجهات منها الإتحاد السعودي، حسب وسائل أعلام عربية.

وابان سهيل أن علي مبخوت مرتبط حاليا بعقد لموسم إضافي ينتهي منتصف العام المقبل، وزف مدير الجزيرة البشرى للجماهير مؤكدا أن إدارة النادي حريصة على إستمرار مبخوت وأنها في طور الاتفاق معه على تمديد عقده الذي يتوقع ان يتم في القريب العاجل.

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