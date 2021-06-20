اتحاد الكرة يشكر الرعاة ويُثمن جهود شركاء النجاح

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم اتحاد الإمارات لكرة القدم، بالشكر والتقدير لكل الرعاة الرسميين للاتحاد، والشركاء من مختلف الهيئات والمؤسسات والمنظمات في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى الأندية الرياضية، على مساهمتها في إنجاح استضافة الدولة مباريات المجموعتين الأولى والسابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، والتي تمت استضافتها بكل من الشارقة ودبي.

وتضم قائمة الرعاة الرسميين لاتحاد الكرة كلاً من اتصالات، طيران الاتحاد، ADQ القابضة، والذين ساهموا بقدر وافر في النجاح الذي حققه اتحاد الكرة في تنظيم مباريات المجموعتين وتأهل المنتخب، من خلال الدعم الكبير والمساندة المستمرة من قبل الرعاة لكل برامج الاتحاد، والمساهمة في تنفيذ المبادرات كافة التي يقودها ومن بينها استضافة التصفيات.

وثمن اتحاد الإمارات لكرة القدم، الجهود المقدرة لكل شركاء النجاح، الذين كان لهم دور كبير في النجاح الذي تحقق على مستوى التنظيم، أو تأهل المنتخب إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال، وكانوا من العوامل المهمة التي ساعدت على أن تقدم الإمارات نموذجاً مبهراً في الاستضافة والتنظيم.

وأشاد الاتحاد بدور الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات بالدولة، وفريق إدارة الأزمات والكوارث بإمارة دبي وشرطة دبي وإسعاف دبي وشرطة الشارقة ومجلسي دبي والشارقة الرياضيين في القيام بمهامها، وجهودها الكبيرة في دعم فرق العمل المختلفة، وشركة طموح للرعاية الصحية في توفير فحوص مجانية لكل الفرق والمنظمين، والجماهير بغرض حضور المباريات وتشجيع منتخبنا الوطني، كما أشاد الاتحاد بالمارشال الإماراتي والشباب المتطوعين في تنظيم عمليات دخول الجمهور، بجانب الأندية التي استضافت المباريات وفتحت ملاعبها للتدريبات وهي أندية الوصل والنصر وشباب الأهلي والشارقة، والأندية التي تسابقت لمساندة منتخبنا من خلال تقديم الدعم الإعلامي والجماهيري وكذلك وسائل الإعلام المختلفة.

إشادة

وأشاد محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، بالدعم الكبير الذي يجده الاتحاد من الرعاة الرسميين، والشركاء من مختلف الجهات، مؤكداً أن النجاح الذي تحقق في تنظيم التصفيات، جاء نتيجة طبيعية لتضافر الجهود وتعاون الجميع، مضيفاً إن الرعاة والشركاء وضعوا بصمة واضحة في إنجاح التنظيم، كما لعبوا دوراً كبيراً في تأهل المنتخب.

وقال: «أثبتت دولة الإمارات من خلال تميزها في التصفيات الأخيرة، أنها وجهة رياضية مفضلة لكل العالم، تملك المقومات المطلوبة لاستضافة أكبر الأحداث والفعاليات الرياضية، وقد بدا ذلك واضحاً من النجاح اللافت في تنظيم مباريات التصفيات، والإشادة المتكررة من قبل الاتحاد الآسيوي والمنتخبات المشاركة في المجموعتين».

وأضاف: «هذا التعاون بين اتحاد الكرة، وهذه الجهات يأتي في إطار تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والهيئات والمنظمات في القطاعين العام والخاص، بما يخدم المصلحة العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويساهم في تعزيز المكانة الرياضية للدولة على مستوى العالم».

وأكمل ابن هزام: «الكل ساهم في هذا النجاح الذي نفخر به جميعاً، وقد جاء تأهل المنتخب إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال ليكون أجمل هدية لكل هذه الجهات والجمهور الإماراتي وجميعهم شركاء في النجاح، ويستحقون التهنئة وقبلها الشكر والتقدير عرفاناً لما قدموه من جهد وما قاموا به من عمل جبار».

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