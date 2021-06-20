«الأبيض الشاب» يواجه جيبوتي في كأس العرب اليوم

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

يُدشن منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2003 اليوم مشاركته في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم وتستضيفها جمهورية مصر العربية، حين يواجه نظيره منتخب جيبوتي في ملعب المقاولون العرب الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات لحساب المجموعة الثانية التي تضم كذلك منتخبي المغرب وطاجيكستان.

واختتم منتخبنا تحضيراته لمواجهة اليوم بأداء حصتين تدريبيتين في الملعب الفرعي لاستاد المقاولون العرب تحت قيادة الإسباني أورتيغا وجهازه المساعد بمشاركة جميع اللاعبين.

وأكد عبدالله سلطان عضو لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية مشرف المنتخب أن مواجهة اليوم تمثل أهمية كبيرة جداً وخاصة أنها الأولى في البطولة وتحقيق النتيجة الإيجابية فيها يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لمواصلة مشوارهم في البطولة التي تشهد مشاركة 16 منتخباً من قارتي آسيا وإفريقيا.

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