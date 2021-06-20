الجزيرة يبدأ تحضيراته من أبوظبي 7 يوليو

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

وضع الجزيرة خطة تحضيرات الموسم الجديد، محدداً 7 يوليو المقبل موعداً مبدئياً لضربة البداية من أبوظبي، على أن تتواصل التدريبات محلياً لينتقل بعدها إلى المرحلة الثانية من الإعداد في إحدى الدول الأوروبية، والتي سيتم تحديدها بعد دراسة الخيارات المطروحة مع إمكانية مواصلة الإعداد دون توقف عقب العودة من المعسكر الخارجي.

ويدافع «فخر أبوظبي» في الموسم الجديد عن لقب بطولة دوري الخليج العربي الذي توج به في الموسم المنصرم للمرة الثالثة في تاريخه، مع العمل على التتويج أيضاً بلقب بطولة كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، حسب تأكيدات المدرب الهولندي مارسيل كايزر.

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