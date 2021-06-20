«المحترفين» تبحث أجندة الموسم المقبل

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

بحثت رابطة المحترفين الإماراتية، أول من أمس، مقترح أجندة بطولات المحترفين لكرة القدم للموسم المقبل 2021-2022، وذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس، الذي عقدته مع المديرين التنفيذيين في الأندية، في إطار مبدأ التعاون، وتوحيد الرؤية مع شركاء النجاح، لتحقيق الأهداف المحددة، وفق الخطة الاستراتيجية «2020-2030».

حضر الاجتماع حسن طالب المري عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، رئيس اللجنة الفنية، ووليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، وممثلو الأندية الـ 14 التي ستشارك في الموسم المقبل 2021-2022. وتم في الاجتماع، مناقشة مقترح أجندة الموسم الرياضي المقبل، بحضور ممثلي الإدارات الفنية بالأندية، والذي تم إعداده عبر عدة اجتماعات تنسيقية مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومراعاة لطلبات مدرب المنتخب ولجنة المنتخبات، أن يبدأ الموسم في 19 أغسطس المقبل قبل انطلاق التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وفيما طلبت الأندية دراسة بعض الملاحظات لمناقشتها.

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