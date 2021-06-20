قرارات مرتقبة في الظفرة مع فتح أهم الملفات

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

تشهد الأيام المقبلة قرارات مهمة في الظفرة، مع فتح ملف التعاقدات والمدرب الجديد الذي سيتولى مهمة الإشراف على الفريق والإعداد للموسم الجديد الذي يسعى فيه فارس الظفرة لتحقيق أفضل النتائج وتصحيح أخطاء الموسم المنتهي والعمل على الوصول لمنصات التتويج عبر إحدى البطولات.

وكان الظفرة قد جمد ملف التعاقدات في الفترة الماضية على الرغم من بدايته المبكرة قبل انتهاء الموسم الكروي المنصرم في دراسة الخيارات المطروحة، وذلك لانتظار قرارات مهمة ودراسة الموقف المالي الذي يبني عليه النادي خطة التعاقدات عن طريق اللجنة الفنية.

وحسب المتابعات يسعى النادي إلى التعاقد مع لاعبين أجنبيين أحدهما في خانة الجناح والثاني في وظيفة صانع الألعاب .

وإضافة إلى ذلك، سيبدأ النادي دراسة السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب لاختيار المدرب الجديد الذي سيخلف السوري محمد قويض في مهمته، مع إمكان التعاقد مع مدرب مواطن حال لم تجد اللجنة الفنية الاسم المناسب الذي تمنحه ثقة قيادة الفريق ولكن تركيز النادي يبدو كبيراً على المدرب الأجنبي.

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