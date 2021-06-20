36 صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي بدورينا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

بدأ سوق الانتقالات الصيفية في دوري الخليج العربي يشهد تسارعاً في إبرام الصفقات وتجديد العقود في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع اقتراب موعد عودة الأندية للتدريبات، استعداداً للمعسكرات الخارجية وانطلاقة الموسم الكروي الجديد المقررة في 19 أغسطس المقبل.

وسجل الميركاتو الصيفي 36 صفقة جديدة للاعبين المواطنين والأجانب والمقيمين حتى الآن، وتم تجديد 26 عقداً للاعبين ومدربين أبرزهم الهولندي مارسيل كايز مدرب الجزيرة بطل الدوري والبرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان ومواطنه هيلمان مدرب الوصل. وجاءت «المواطنون» في صدارة الصفقات المحلية بـ 26 لاعباً يمثلون 72%، مقابل 6 صفقات فقط للاعبين أجانب (16.6%)، و3 لاعبين مقيمين، ولاعب واحد في فئة مواليد الدولة.

نشاط

وتقدم خورفكان الأندية الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات بعقد 8 صفقات جديدة إلى جانب تجديد عقود مجموعة كبيرة من لاعبي الموسم الماضي، حيث نجح «النسور» في استعادة لاعبه السابق فهد حديد العائد من العين بعقد لمدة موسمين والتوقيع مع الظهير الأيمن خالد بطي والمدافعين مسعود سليمان وإبراهيم سعيد من الظفرة والظهير أحمد سليمان الزيودي من الفجيرة والعراقي أسامة رشيد لاعب الارتكاز قادماً من فريق غازي عنتاب التركي والمدافع يوسف العامري من الجزيرة في صفقة انتقال حر بعد أن لعب معاراً مع الفريق في الموسم الماضي والمهاجم محمد خلفان من الشارقة. وجدد خورفكان عقود 7 لاعبين كما مدد عقد المدرب البرازيلي كايو زاناردي لموسم إضافي.

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ودخل نادي العروبة الصاعد حديثاً إلى دوري الخليج العربي الميركاتو الصيفي بقوة وانضم إلى قائمة الأندية الأكثر استقطاباً للاعبين الجدد بإبرام 7 صفقات حتى الآن، إضافة إلى تجديد عقد المدرب التونسي فتحي العبيدي.

وعقد النصر 3 صفقات بضمه حارس المرمى عبدالله التميمي العائد إلى قلعة العميد بعد 3 مواسم قضاها في الفجيرة والمدافع العراقي المقيم محمد مصطفى القادم من الفجيرة في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لـ 3 مواسم، وحارس المرمى عادل أبوبكر فدعق لمدة 3 مواسم، وتجديد عقود توزي لمدة موسمين وريان مينديز حتى 2024، وغلوبير ليما حتى 2025.

مكانة

وحافظ اتحاد كلباء على مكانته كأحد أبرز الأندية الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات بتعاقده مع 6 لاعبين جدد هم محين خليفة القادم من الشارقة في صفقة انتقال حر وثنائي الفجيرة أحمد مال الله وعبدالله المطروشي، وكذلك تعاقده مع اللاعب خالد الزري قادماً من عجمان ولاعب الوسط الأرجنتيني برايان راميريز القادم من حتا في فئة اللاعب المقيم واستعارة المدافع عبدالله جاسم من الوصل.

وضم الوصل 6 لاعبين جدد استعداداً للموسم الجديد، هم حارس المرمى محمد الوالي القادم من العروبة وحارس المرمى إبراهيم عيسى من النصر و4 لاعبين أجانب لكنه لم يعلن عنهم بشكل رسمي حتى الآن وهم الأورغوياني ميشيل أراوغو «جناح» والثلاثي البرازيلي ويليام بوتكير «مهاجم» وراميرو بينتي «صانع ألعاب» وأدريلسون سيلفا «مدافع» وتجديد عقد المدرب البرازيلي هيلمان حتى 2023.

ودخل العين سوق الانتقالات بصفقتين حتى الآن، هما حارس المرمى سلطان المنذري القادم من الوصل في صفقة انتقال حر وسلطان الشامسي القادم من بني ياس في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم وتعاقده مع المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف.

وضم نادي عجمان لاعبين اثنين فقط هما بلال يوسف القادم من الفجيرة وسعود سعيد ظهير أيسر نادي العروبة، علماً أن الأخير كان خاض تجربة سابقة مع البرتقالي، وتجديد عقد وليد اليماحي والتعاقد مع المدرب الصربي جوران توفيجدزيتش.

وأنهت إدارة شركة كرة القدم بنادي بني ياس إجراءات التعاقد مع الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز في صفقة انتقال نهائي، بعد أن لعب في صفوفه بنظام الإعارة في الموسم الماضي من ناديه الأرجنتيني تاليريس اتليتكو، إضافة إلى تجديد عقد المدافع الصربي ساشا ايفكوفيتش.

تجديد

وقام شباب الأهلي في الساعات الأخيرة بتجديد عقود أبرز نجومه وفي مقدمتهم عمر عبد الرحمن (عموري)، لمدة موسمين، ومهندس خط الوسط ماجد حسن وعبد العزيز صنقور ووليد عباس وسعيد أحمد في انتظار استكمال ملف اللاعبين الأجانب.

وأبرم نادي الشارقة صفقة واحدة حتى الآن من خلال تعاقده مع المهاجم أحمد العطاس القادم من شباب الأهلي في صفقة انتقال حرّ، ومثله الوحدة ضم إلى صفوفه لاعباً واحداً وهو المهاجم البرازيلي جواو بيدرو.

ولم يضم الظفرة أي لاعب جديد حتى الآن فيما قام بتمديد عقدي لاعبيه مسلم فايز لموسم واحد والأرجنتيني المقيم بيدرو لمدة 3 سنوات ومثله الجزيرة الذي لم يضم أي لاعب جديد مكتفياً بتجديد عقد لاعبه المقيم المتألق عمر تراولي وتجديد عقد المدرب الهولندي مارسيل كايزر.

ترقب

يعد نادي الإمارات العائد إلى دوري الخليج العربي هو النادي الوحيد، الذي لم يدخل سوق الانتقالات سواء من خلال التعاقدات الجديدة أو تجديد العقود، بعد أن شهد في الفترة الأخيرة تغييرات على مستوى مجلس إداراته.

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